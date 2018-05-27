موقف عنصري ضد ممثلة مصرية بسبب الحجاب

قالت ممثلة مصرية إنها تعرضت لموقف عنصري أثناء مشاركتها في تصوير أحد المسلسلات الرمضانية في المجر.

وقالت الممثلة هبة عبد الغني في مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنها كانت تقوم بتصوير أحد المشاهد في المسلسل بصحبة الممثلة منى عبد الغني، عندما تعرض لها أحد الأشخاص مشيرا إلى حجابها، قبل أن يبدأ في إطلاق عدد من الشتائم ضدها وضد فريق العمل، كما قام بالاعتداء على السائق الذي كان بصحبتهم.

وأعربت الممثلة عن استيائهما من هذا الموقف مشيرة إلى وجود مفارقة تمثلت في أن المشهد الذي كان يتم تصويره كان يتحدث عن تعرضها لاعتداء عنصري من أحد الأشخاص لأنها مسلمة، لتجد نفس الموقف يحدث على أرض الواقع.

وأثار المقطع ردود أفعال واسعة بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.