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منوعات|ألمانيا

طفل في السابعة يحمي أمّه من الاغتصاب باستخدام "سكوتر"

27/5/2018

تمكن طفل ألماني في السابعة من العمر بولاية بادن فيرتمبيرغ من حماية أمه من شخص يعتقد أنه كان يحاول اغتصابها، إذ ضرب الطفل الرجل بلعبة "سكوتر" كانت في حوزته.

وقال الادعاء العام والشرطة في الولاية، الجمعة، إن رجلًا في الرابعة والأربعين طرح الأم أرضًا حال وجودها وابنها في منتزه لاينباخبارك، الخميس، محاولًا خلع بنطالها.

إلا أن الطفل ضرب المعتدي بالـ "سكوتر" إلى أن لاحظ رجل آخر ما يحدث واندفع لمساعدة الأم وولدها، بينما انطلق المهاجم هاربًا.

وفي أعقاب ذلك ألقت الشرطة القبض على رجل في التاسعة والثلاثين بعد الاشتباه فيه.

وقال المحققون إن هذا الرجل حاول يوم الأربعاء الماضي الاعتداء على امرأة أخرى ولكنها تمكنت من الفكاك منه والهرب.

وألقت قوات الشرطة القبض على المشتبه فيه تنفيذًا لأمر قضائي، الجمعة، ووضعته قيد الحبس الاحتياطي.

وتتحرى الشرطة حاليًا عما إذا كان الرجل اعتدى على نساء أخريات في هذا الحي من المدينة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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