البث الحي
منوعات

شاهد: عازف كمان يبهر ركاب طائرة بعد تأخر رحلتهم

27/5/2018

قدم عازف الكمان المحترف راي تشن عرضًا خاصًا صغيرًا للمسافرين على متن طائرة هبطت اضطراريًا في مدينة بورتو البرتغالية يوم الأربعاء الماضي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي الراكب تشن وهو يسير بين الركاب عبر الممر داخل الطائرة، بينما يعزف مقطوعة رائعة بالكمان.

وقال أحد ركاب الطائرة، إنهم كانوا في رحلة إلى لشبونة ولكن تم تحويل الطائرة إلى بورتو للتزود بالوقود، وتابع "في غضون 5 إلى 7 دقائق من هبوطها سمعنا صوت راي تشن يعلن أنه كان عازف كمان، وأنه سيسمعنا شيئًا يخرجنا من تلك الحالة السيئة ".

وقال تشن، إنه لم يعزف على الكمان قط في مثل هذا الموقف من قبل "لكنها كانت بالتأكيد تجربة ممتعة"، وأضاف "لم أر من قبل هذا العدد الكبير من المسافرين السعداء من طائرة تأخرت."

ووصلت الطائرة بأمان إلى لشبونة بعد ثلاث ساعات من الموعد المحدد.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)