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منوعات|الهند

شاهد: طبيب يعالج المشرّدين بالمجان ويمنعهم من التسول

27/5/2018

يقدم طبيب في مدينة بيون بولاية ماهاراشترا غربي الهند، العلاج المجاني للفقراء والمحرومين بحيث يتركوا تجارة التسول ويديرون حياتهم من خلال العمل والكسب لأنفسهم.

ويزور الدكتور أبهيجيت سونافني بانتظام المعابد والمساجد، لكن بدلًا من الصلاة يبحث الطبيب عن المتسولين الذين عادة ما يجلسون خارج هذه المؤسسات الدينية ويتوسلون الصدقة.

ويزودهم بفحوصات مجانية وأدوية، وحتى نقلهم إلى المستشفى عند الضرورة.

والهند هي موطن لأكثر من 400 ألف متسول وعدد كبير منهم متعلمون. والسبب الرئيسي وراء اختيارهم التسول كمهنة هو أنهم لم يتمكنوا من الحصول على وظائف لائقة.

وكانت البطالة سببًا كبيرًا للكثير من الناس ليتجهوا نحو التسول كحرفة. هؤلاء المتسولون غير المتعلمين هم في الغالب مهمَلون أو أيتام.

وفي حين أن اقتصاد الهند قد ينمو بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، كذلك تفاوت الدخل. ولا يوجد لديه نظام رعاية شامل لإبعاد ملايين الناس عن الفقر المدقع.

المصدر : رويترز
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