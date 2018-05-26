هيو غرانت يودع العزوبية في عمر 57 عاما

تزوج النجم السينمائي "هيو غرانت" للمرة الأولى بعد حياة طويلة من العزوبية، وبعد أن كان يرى الزواج " وصفة للشقاء المشترك"، بحسب تقارير إخبارية.

وتزوج غرانت (57 عاما) من المنتجة التلفزيونية السويدية آنا إبرشتاين (39 عاما) في حفل مدني متواضع في منطقة تشيلي بمدينة لندن وذلك حسبما أظهرت صور للزوجين في الصحف البريطانية.

وإبرشتاين هي أم أطفال غرانت الصغار الثلاثة. ولغرانت نجم (لاف، أكتشيولي) طفلان آخران من شريكته السابقة تينغلان هونغ.

وأظهرت الصور غرانت وإبرشتاين وهما يغادران مكتب تسجيل تشيلي في لندن يوم الجمعة ويقفان لالتقاط صور لهما على السلم في الخارج مع مجموعة صغيرة من أفراد الأسرة.

وكان غرانت يرتدي حلة لونها أزرق داكن في حين كانت إبرشتاين ترتدي قميصا أزرق وتنورة بيضاء قصيرة.

وغرانت أحد أشهر الممثلين الكوميديين البريطانيين وقد اشتهر أيضا بإحجامه عن الزواج. وانفصل غرانت عام2000 عن صديقته الممثلة إليزابيت هيرلي بعد أن ظلا معا 13 عاما.

وكان غرانت قد قال لمجلة بيبول في 2015 "لست من المؤمنين فعلا بالزواج. لم أر في حياتي سوى أمثلة جيدة قليلة جدا، ربما خمسة، ولكن غير ذلك أرى أنه وصفة للشقاء المشترك".