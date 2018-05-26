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شاهد: بيرو تفوز على روسيا في كأس العالم للسجناء

26/5/2018

في نسخة ساخرة من كأس العالم لكن للسجناء فازت بيرو على روسيا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتجرى المسابقة كل عام لنزلاء السجناء في بيرو، إلا أن هذا العام كان موضوع البطولة هو كأس العالم إذ شاركت فرق من سجون بيرو كما لو أنها تمثل الدول المشاركة في كأس العالم.

وتمكن فريق سجن "سان بيدرو"، الذي يمثل بيرو، وفريق سجن " شيمبوتي" الذي يمثل روسيا من التأهل للمباراة النهائية.

ومن الطريف في المباراة التي أقيمت في ملعب "مونومنتال ستاديوم" الرئيسي في العاصمة ليما، هو أن المشاهدين في المدرجات كانوا من العاملين في السجون بينما ظل الحراس بوجوه يعلوها الحزم متحلقين حول المستطيل الأخضر لمراقبة اللاعبين النزلاء.

وتنظم الحكومة البطولة السنوية بهدف إعادة تأهيل السجناء وتحسين الروح المعنوية في السجون.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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