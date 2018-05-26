شاهد: البوظة التركي "تثلج" حر العاصمة الألمانية برلين

مع بداية حلول الصيف على العاصمة الألمانية برلين حلّ أيضا ضيف مميز اكتشفه سكان برلين "البرلينيون" ألا وهي البوظة التركي المصنوعة من جبنة الماعز والمربيات.

ولم يعد "الجيلاتي" القديم، كما يطلق الإيطاليون على "البوظة" المفضل في حي نيوكولن في برلين، فقد دخل معه في منافسة شديدة، أحدث صيحات الموضة من تركيا وهي البوظة التركي التي اجتذبت مجموعات عمرية مختلفة من الصغار والكبار.

وظهر أحد البائعين الأتراك – أحمد كيرت – بالملابس التقليدية التركية المزركشة وهو يقدم عروضا في فن تقديم البوظة بحركات بهلوانية رشيقة، تضيف طعما آخر على طعم البوظة التركية المميزة.

والألمان حاليا يكتشفون ببطء لذة البوظة التركية، وفقا لأحمد كيرت والذي يقول إن هذا النوع من البوظة منتشر في تركيا في كل مكان، صيفا وشتاء.

وبصرف النظر عن مكوناتها المختلفة عن البوظة التقليدي، فإن طريقة تناوله هي أيضًا شيء ما زال الألمان لم يعتادوا عليه "فأنت في الواقع لا تلعق هذه البوظة، بل(تقضمها) في المنزل نأكلها على طبق مع السكين والشوكة" يوضح كورت.

وفي الوقت الحالي، تأتي غالبية الزبائن في منطقة نيوكولن، موطن العديد من المهاجرين، من تركيا والدول العربية، ويقول كيرت إن العمل في النهار بطيء ولكن بمجرد انتهاء فترة الصيام في المساء، يصبح المكان مزدحما.