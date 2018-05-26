البث الحي
منوعات|ألمانيا

شاهد: البوظة التركي "تثلج" حر العاصمة الألمانية برلين

26/5/2018

مع بداية حلول الصيف على العاصمة الألمانية برلين حلّ أيضا ضيف مميز اكتشفه سكان برلين "البرلينيون" ألا وهي البوظة التركي المصنوعة من جبنة الماعز والمربيات.

ولم يعد "الجيلاتي" القديم، كما يطلق الإيطاليون على "البوظة" المفضل في حي نيوكولن في برلين، فقد دخل معه في منافسة شديدة، أحدث صيحات الموضة من تركيا وهي البوظة التركي التي اجتذبت مجموعات عمرية مختلفة من الصغار والكبار.

وظهر أحد البائعين الأتراك – أحمد كيرت – بالملابس التقليدية التركية المزركشة وهو يقدم عروضا في فن تقديم البوظة بحركات بهلوانية رشيقة، تضيف طعما آخر على طعم البوظة التركية المميزة.

والألمان حاليا يكتشفون ببطء لذة البوظة التركية، وفقا لأحمد كيرت والذي يقول إن هذا النوع من البوظة منتشر في تركيا في كل مكان، صيفا وشتاء.

وبصرف النظر عن مكوناتها المختلفة عن البوظة التقليدي، فإن طريقة تناوله هي أيضًا شيء ما زال الألمان لم يعتادوا عليه "فأنت في الواقع لا تلعق هذه البوظة، بل(تقضمها) في المنزل نأكلها على طبق مع السكين والشوكة" يوضح كورت.

وفي الوقت الحالي، تأتي غالبية الزبائن في منطقة نيوكولن، موطن العديد من المهاجرين، من تركيا والدول العربية، ويقول كيرت إن العمل في النهار بطيء ولكن بمجرد انتهاء فترة الصيام في المساء، يصبح المكان مزدحما.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)