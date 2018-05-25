شاهد: موج البحر.. مصدر جديد لتوليد الكهرباء في غزة المحاصرة

مع عدم توفر الكهرباء في قطاع غزة سوى بضع ساعات فقط في اليوم، بدأ مهندسون شبَان من حديثي التخرج يعملون في مشروع لاستخدام موج البحر لتوليد الكهرباء للقطاع المحاصر.

ويقول المهندسون إن الهدف من فكرتهم هو إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة تسهم، ولو بقدر بسيط، في سد عجز الكهرباء بقطاع غزة المحاصر.

وقال خريج هندسة كهربائية من الجامعة الإسلامية، مشارك في المشروع هيثم مشتهى (26 سنة) إن الفكرة بدأت عندهم لإنتاج كهرباء لقطاع غزة، تكون طاقة نظيفة ومتجددة لسد العجز الحاصل في الكهرباء.

وتتوفر الكهرباء حاليا بين ثلاث وأربع ساعات فقط يوميا لسكان قطاع غزة الذين يقدر عددهم بنحو مليوني نسمة، وبالطبع يلقي ذلك بظلال على المدارس والمصانع والمستشفيات والبيوت.

وبدأت فكرة توليد الكهرباء من موج البحر كمشروع تخرج لمجموعة الخريجين الشبان خلال دراستهم في الجامعة الإسلامية، لكن صعوبة الحياة في قطاع غزة المحاصر ألقت بظلال على المشروع الطموح، فبعض المواد التي كان يحتاجها الطلاب لم تكن متوفرة في الأسواق المحلية، ولذلك اضطروا لإعادة تدوير أجزاء من آلات قديمة وتصنيع بعض الأدوات من البداية.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007، ومنذ ذلك الحين تفرض إسرائيل ومصر حصارا على الجيب الساحلي الفقير لأسباب تقولان إنها أمنية.

ويحصل قطاع غزة على الكهرباء من إسرائيل ومصر ومحطة طاقة محلية تعمل بأقل من نصف طاقتها التي تبلغ 600 ميجاوات، وهي غير قادرة على تلبية الاحتياجات اليومية.

وأثناء الليل تبدو غزة حالكة السواد‏ حيث لا توجد إضاءة في الشوارع وكذلك في معظم البيوت، ويمكن سماع ضوضاء مولدات الكهرباء في بعض المصانع والمنازل، غير أن غالبية أهل القطاع لا يستطيعون تحمل نفقات تشغيل المولدات لمدة 20 ساعة يوميا.