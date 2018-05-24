شاهد: مكتبة قطر الوطنية.. ثروة معرفية في مليون كتاب

بمجموعة تزيد على مليون كتاب فتحت مكتبة قطر الوطنية، التي تمتد على مساحة 45 ألف متر مربع، أبوابها لترضي شغف محبي القراءة وتوفر ثروة معرفية ضخمة للدوحة.

كما يتوفر في المكتبة الجديدة أيضا نحو 500 ألف مادة إلكترونية تضم مجموعة تراثية تعرض مخطوطات نادرة وكتبا من التراث العربي والإسلامي.

وقالت سهير وسطاوي المديرة التنفيذية للمكتبة، إن مكتبة التراث في مكتبة قطر الوطنية مميزة للغاية وتقع على عمق ستة أمتار تحت الأرض.

وأضافت أن الطراز المعماري أحد أهم مميزات المكتبة، إضافة إلى المكتبة التراثية التي تقع في وسط المكتبة تماما وعلى عمق ستة أمتار تحت الأرض.

وجدران مكتبة التراث مغطاة برخام معين وتم تصميمها لإعطاء الزوار إحساسا بأنهم سافروا عبر الزمن.

ومن الخارج تأخذ المكتبة شكل الماسة، لكن من الداخل يبدو الهيكل وكأنه غرفة واحدة ضخمة.

وتوضح سهير وسطاي أن تصميم المكتبة يتيح للزائر رؤية كل ما تقدمه بزاوية 360 درجة بمجرد أن يدخلها.

وقالت وسطاوي إن "تسهيل وجود مجموعات كبيرة وقواعد بيانات متخصصة، طبعا من غير شك سهلت لعدد من الباحثين والقراء الحصول على هذه المصادر".

وأشارت إلى أن المكتبة تشهد إقبالا واضحا، حيث زارها منذ الافتتاح أكثر من ربع مليون شخص، وهو رقم كبير بالنسبة لمدينة صغيرة كالدوحة، كما تمت استعارة أكثر من 380 ألف كتاب.

وافتُتحت المكتبة رسميا يوم 16 أبريل/نيسان رغم أن الطلاب والباحثين كانوا يترددون عليها منذ افتتاحها بشكل غير رسمي أواخر العام الماضي.

وقال زائر للمكتبة يدعى تركي المطيري إن المكتبة تلبي احتياجات كل قارئ.

وأعرب زائر آخر يحضر للمكتبة للدراسة ويدعى محمد سالم عن إعجابه بالمكتبة، وقال إنها "مكان مبهر لأنه يحوي ثروة معرفية".

وأضاف: "عندما أحضر إلى هنا لا أحب مغادرة المكان قبل أن يطلبوا مني الخروج. هادئ جدا ومستقل جدا كما تعرف. يمكنك التركيز على دراستك بشكل جيد جدا".

وتضم المكتبة قاعات هادئة للدراسة وهي مجهزة بأجهزة كمبيوتر وطاولات وشاشات تفاعلية ومعدات سمعية وبصرية.

ويمكن للزوار استخدام محطات خدمة ذاتية لاستعارة كتب من المكتبة.