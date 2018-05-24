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منوعات|مصر

شاهد: مصري يحول قرون الجاموس إلى قطع فنية مميزة

24/5/2018

لم يقف حظر تداول العاج أو سن الفيل حائلا أمام أحمد يحيى، فلجأ إلى خامة جديدة يستخدمها في منحوتات فنية رائعة.

فيحيى، وهو حرفي مصري، يملك محلا لبيع المصنوعات اليدوية في القاهرة الإسلامية ومعروف باستخدام قرون الجاموس في إبداع قطع فنية مميزة تُستخدم في تزيين المنازل، وغالبا ما تكون على شكل أفيال وبوم وحيوانات أخرى.

ويعتمد هذا العمل في الأصل على سن الفيل أو العاج لكن يحيى، الذي يمارس هذا العمل منذ نحو ثلاثة عقود بعد أن ورثه عن أبيه، حوله لعمل يعتمد على قرون الجاموس.

وعادة ما يتم التخلص من القرون بعد أن يتم ذبح الجاموس أو البقر.

ويقول يحيى إنه بالطبع قيمة العاج أغلى من من قرون الجاموس، لكن الأخير يتميز بأنه مادة خام جميلة لها لون مميز.

وبمساعدة زوجته ياسمين، عادة ما تستغرق عملية صنع يحيى للقطعة الفنية ما بين ساعتين وثلاث ساعات.

ويبدأ يحيى وزوجته بتلميع القرن ثم قطعه باستخدام منشار كهربائي، وفي نهاية المطاف تُستخدم أداة صغيرة لحفر الزخارف المعقدة على القطعة الفنية.

ويزور المغرمون بفن يحيى ورشته أسبوعيا لاقتناص أحد إبداعاته الجديدة، التي يتراوح سعر القطعة الفنية الواحدة بما بين 25 و50 جنيها مصريا (1.40-2.79 دولار).

المصدر : رويترز
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