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شاهد: الجداريات تساهم في البحث عن المفقودين بالأرجنتين

24/5/2018

تعد الجداريات العملاقة التي تظهر وجوه الصغار المفقودين على الجدران في أرجاء العاصمة الأرجنتينية أحدث مبادرة للمساعدة في الأطفال المفقودين.

العيون اللامعة للفتاة ديانا غارنيكا هي أبرز ما يلفت أنظار المارة من بين خمس صور لأطفال مفقودين معروضة في مناطق مميزة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتحظى الحملة التي أطلقتها جمعية "الأطفال المفقودين" في الأرجنتين بدعم عدد متزايد من الفنانين الذين يأملون في أن يساهم عملهم في العثور على الأطفال المفقودين.

وقال الفنان سباستيان ريشيري: "أردت أن أنقل النظرة، وهي أقوى شيء، حتى يكون للصورة تأثير. لذا، عليك التوقف والتحديق في ذلك، بدلاً من النظر إليه كمجرد وجه آخر".

وتقع صورة الفتاة ديانا على الجدار الخارجي لمحطة للحافلات في حي فيلا كريسبو، حيث غالباً ما يتم عرض لوحات من الفن الحضري على هذه الجداريات.

وكانت اللوحة التي رسمها الفنان ريشيري واحدة من الصور التي استخدمتها الأسرة في البحث عن ابنتهم التي فقدت في سن الـ 17.

وشوهدت ديانا للمرة الأخيرة في 6 مايو/أيار 2017، عندما خرجت للتسوق مع أحد الجيران في مجتمعها الصغير في مقاطعة توكومان شمال الأرجنتين.

وتم اعتقال شخص واحد في القضية حتى الآن. وهو متهم بلعب دور في اختفائها. وعرضت السلطات مكافأة قدرها 6000 دولار تقريبًا للحصول على معلومات تؤدي إلى مكان وجود ديانا.

وقالت سونيا غارنيكا، شقيقة ديانا: "أعتقد أن هذا المشروع (الجدارية) الذي ينشر صورتها سيساعد في التحدث إلى الضمير العام ويعزز حقيقة أن هناك أسرة تنتظرها.. إذا فكروا كأب، أو كأم، أو كأحد أفراد العائلة، فسينتقلون إلى التحدث علنًا".

ويقول السجل الوطني للقاصرين المفقودين إن ألف و154 شخص ما زالوا مفقودين من أصل ألفين و571 حالة تم الإبلاغ عنها العام الماضي في جميع أنحاء البلاد. معظمهم تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، والفتيات يمثلن أغلب المفقودين.

وفي كل زاوية من كل لوحة جدارية، رسم الفنان اسم وعمر الشاب المفقود، ورقم هاتف للاتصال في حال كان أي شخص لديه معلومات.

وقالت رئيسة جمعية "الأطفال المفقودين" في الأرجنتين ليديا جريشنر، وهي تقف أمام لوحة جدارية من سالومي فالينزويلا في حي باليرمو: "الشخص الذي يرى هذا الجدار سيقول: لماذا هذا الوجه هنا؟"

المصدر : أسوشيتد برس
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