شاهد: مكتبة تركية لا يعرف روادها القراءة!

افتتحت جامعة أماسيا شمالي تركيا مكتبة من نوع خاص لا يعرف روادها القراءة، إذ إنها مخصصة للأطفال الذين لم يتعلموا القراءة بعد، لخلق علاقة قوية بينهم وبين الكتب في سن مبكرة.

وتستقبل المكتبة الأطفال من عمر الرابعة إلى السادسة، وتقدم لهم ألعابًا تعليمية متنوعة، وكتبًا مصورة لشخصياتهم الكرتونية المفضلة.

وقال رئيس جامعة أماسيا متين أورباي إن المكتبة تهدف لتحويل اهتمام الأطفال من التلفزيون والأجهزة الإلكترونية إلى القراءة، مؤكدًا على ضرورة اكتساب عادة القراءة في سن مبكرة.

وأشار إلى أن الكتب المصورة تم اختيارها بعناية لتلائم المرحلة العمرية التي تستهدفها المكتبة، وكذلك الأمر بالنسبة للتصميمات.

وأضاف أن نشاطات المكتبة تزرع في الأطفال أيضًا العديد من القيم مثل حب الطبيعة، وحب الوطن، وكيفية التعامل مع الآخرين مؤكدا ضرورة أن تكون العائلة حريصة على القراءة لكي ينشأ الأطفال محبين لها.