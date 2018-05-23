شاهد: تماثيل وديكورات من الفاكهة والخضروات

بالنحت على الفاكهة والخضروات، لمع نجم الطباخ التركي هاشم دميرطاش في سلاسل فنادق عالمية؛ إذ استفاد من موهبته الفنية كنحات في تصميم ديكورات الموائد وتزيينها حتى عُرف بساحر المائدة.

ومنذ 45 عامًا، يعمل دميرطاش كطباخ ومصمم ديكورات من الفواكه والخضروات والسمن والجليد، بعدما انتقل من النحت على الرخام- مهنته الأصلية- إلى النحت على الفاكهة والخضروات.

ويشغل دميرطاش أيضًا منصب الرئيس المؤسس لاتحاد الطباخين الأتراك. وقال إنه كان في الماضي يصنع تماثيل من الطين والصلصال والرخام، قبل أن يبدأ العمل كطباخ ومصمم ديكوارت عام 1973.

وحول بدايات انتقاله للعمل في هذا المجال، ذكر دميرطاش أنه وكونه نحاتًا فقد تلقى في إحدى المرات، طلبًا لصنع تماثيل من الجليد والسمن.

وأضاف "في تلك الفترة لم يكن لدي علم بالنحت على الجليد والسمن، وعندما بدأت بنحت الجليد، وجدته أسهل بكثير من الرخام، كما أن صنع أشكال من السمن أسهل من تشكيل الطين".

ولفت إلى أنه رأى نقصا في هذا المجال بالمطبخ التركي، في تلك الفترة؛ فقرر التخصص في مجال الطبخ وتصميم الديكورات من الفواكه والخضروات وغيرها من المواد المستخدمة في المطبخ.

وبخصوص صنع أشكال زينة مختلفة من الفواكه، قال دميرطاش إنه رأى ذلك خلال زيارته إلى إحدى البلدان الآسيوية، حيث قرر تنفيذ ذلك في تركيا فور عودته.

المطابخ كورش عمل فنية

وأشار إلى أنه عمل في أشهر الفنادق العالمية، وحصل على جوائز في مسابقات مختلفة من بينهما مسابقتان في بريطانيا، عاد منهما بذهبيتين إلى تركيا.

ونوه دميرطاش إلى أنه يرى المطابخ على أنها "ورشات عمل فنية"؛ حيث لا يتوانى عن استخدام أي مادة متوفرة في المطبخ، لاستخدامها في تزيين الموائد انطلاقًا من الفواكه وصولًا إلى الشوكولاته.

وذكر أنه في الوقت الراهن لا يعمل في فندق محدد، وإنما يواصل مهنته عبر شركته الخاصة؛ حيث يتلقى العروض من الفنادق والمعارض والفعاليات المختلفة، لتزيين الموائد.

تقاسم الخبرة

وأشار دميرطاش إلى أنه إلى جانب تزيين الموائد والنحت يجيد الرسم أيضًا، ويقدم فقرات تلفزيونية في مجال الطبخ وصناعة الديكورات من الفواكه والخضروات، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية، وإصدار 7 كتب متخصصة في هذا المجال.

كما ذكر أنه يتقاسم خبراته مع الشباب، من خلال المشاركة في برامج الجامعات وأنشطة بعض المنظمات المدنية.

وقال إنه شارك في دورات بنحو أربعين ولاية تركية، استفاد منها أكثر من 3 آلاف شخص؛ إذ يواصل العطاء وتأهيل الطباخين الشباب.

وبالنسبة لدميرطاش فإن "الطباخ هو فنان في نفس الوقت"، مضيفًا "برأيي هناك علاقة وثيقة بين الطبخ والفن، وهناك أهمية كبيرة لشكل الطعام وتقديمه، إلى جانب مذاقه".

ولفت إلى أهمية مظهر الموائد المفتوحة في الفنادق ذات الخمسة نجوم، قائلًا "لا يمكنكم جذب الانتباه من خلال الطعام فقط، لذا يتم عمل ديكورات كبيرة وسط المائدة، للفت الأنظار".