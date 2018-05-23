شاهد: إنقاذ درامي لطفل أثناء سقوطه من الطابق السادس

أنقذ سعاة بريد وسكان محليون طفلًا أثناء سقوطه من منزله بالطابق السادس في مبنى سكني بمدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين (الثلاثاء) في مشهد درامي قبيل ثوان من ارتطامه بالأرض.

ووفقًا لـ"ليو تشون فنغ"، وهو ساعي بريد شارك في عملية الإنقاذ، فإنه وزملاءه كانوا في انتظار طرود بريدية عندما سمعوا صوت صراخ من أعلى وعندما نظروا رأوا ذراع طفل يمتد من شرفة الطابق الرابع.

وأظهرت صور كاميرا مراقبة السعاة والمارة وهم يحضرون بسرعة بعض ملاءات وأغطية السرير ونجحوا في التقاط الصبي وإنقاذه قبل لحظات من سقوطه من الطابق الرابع.

وقال ليو: "سقط من الطابق السادس إلى الطابق الرابع وبعد عشر ثوان بدأنا في الصياح والبحث عن شيء لإنقاذه، ثم سقط من الطابق الرابع إلى الأول، الذي استغرق ست أو سبع ثوان، لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة".

وتابع "في البداية كنا نقف لالتقاطه، لكن سرعته كانت كبيرة جدًا، حاولنا الوقوف معًا، ثم سقط الصبي على القماش الأسود وسقط علينا مباشرة بقوة".

لحسن الحظ، نجا الطفل من السقوط أرضا.

وقال شانغ: وهو أحد السكان المحليين: "كان يبكي وينظر حوله. كان لا يزال يستطيع تحريك يديه. رأيت الدم من حوله، لذلك استخدمت منشفة لمسح فمه".

وأظهرت لقطات المراقبة لقطات للسكان المحليين وهم يعتنون بالصبي أثناء انتظارهم وصول أحد المسعفين إلى مكان الحادث. ووصلت سيارة الإسعاف بعد حوالي 15 دقيقة وأخذت الصبي إلى المستشفى.

وكُسرت الساق اليمنى للطفل إثر السقوط، لكن إصاباته لم تكن خطيرة، ومازال تحت الملاحظة في المستشفى.

وعانى الساعي وانغ رولين من إصابة بخلع في الذراع خلال جهود الإنقاذ، وقد خرج من المستشفى بعد تلقي العلاج.

وقال وانغ "الجزء الأيسر من صدري وكتفي أصيب. إصابة الجزء الأيسر من صدري أشد. ربما سقطت ساق الطفل على صدري".

ووفقا للتقارير، كان الصبي في المنزل في الطابق السادس مع جده وطفل آخر عمره عام واحد. ووقع الحادث بينما كن الجد منهمكًا في رعاية الطفل الأصغر ولم ينتبه للآخر.