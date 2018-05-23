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شاهد: أكاديمية في مصر تتيح للأطفال بلا مأوى فرصة لاحتراف كرة القدم

23/5/2018

تأمل أكاديمية لكرة القدم في مصر أن تقدم نجوم الكرة مستقبلا من خلال مساعدة أطفال أيتام ومهمشين على اقتناص فرص تتيحها لهم لاحتراف اللعبة.

وأسس الأكاديمية للأطفال المشردين أو الذين بلا مأوى لاعب كرة القدم السابق تامر بجاتو، بهدف مساعدة أطفال الشوارع المحرومين والأيتام في تحسين نوعية حياتهم، وفي نهاية المطاف دمجهم مجددا في المجتمع.

ويجوب بجاتو الذي لعب لعدة أندية بينها الأهلي والزمالك والمنصورة، شوارع القاهرة يوميا بحثا عن أطفال من هذه النوعية ليعمل معهم. وحين يجدهم ينظم مباريات في كرة القدم ليحدد الأطفال الراغبين في ممارسة كرة القدم قبل أن يطلب منهم الانضمام لأكاديمية الكرة.

وقال بجاتو إن هؤلاء الأطفال مهمشون في المجتمع ولا يوجد من يهتم بهم أو بشؤونهم، وهم يمثلون قاعدة كبيرة جدا يمكن الاستفادة منها.

وتأسست الأكاديمية هذا العام ويتدرب فيها حاليا أكثر من 50 طفلا أعمارهم بين ثمانية أعوام و14 عاما.

وأوضح بجاتو أنه يعتمد على رغبة الأطفال وحلمهم في أن يصبحوا لاعبين مشهورين في جذبهم إلى الرياضة وكرة القدم، خاصة أنهم يمتلكون من الصلابة والجرأة وقوة التحمل ما يمكن الاستفادة منه في كرة القدم.

ويركز تدريب كرة القدم المعتاد للأطفال في الأكاديمية على مهارات اللعبة والتكتيكات، كما يتلقى الأطفال أيضا محاضرات بشأن السلوك على أمل مساعدتهم بشكل فعلي على الاندماج في المجتمع.

وتفيد الأمم المتحدة بأن هناك نحو 150 مليونا من أطفال الشوارع في أنحاء العالم.

وقدرت دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر عام 2014 وجود أكثر من 16 ألف من أطفال الشوارع في البلاد.

المصدر : رويترز
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