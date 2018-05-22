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شاهد: محاولات لرسم خريطة لقاع المحيطات بحلول عام 2030

22/5/2018

يهدف مشروع علمي جديد لرسم خريطة لقيعان المحيطات بحلول عام 2030.

ويهدف هذا المشروع إلى حل واحدة من أقدم الألغاز في العالم عبر الاستعانة ببيانات تجمعها غواصات وسفن تجارية وسفن صيد وكذلك مستكشفون.

ومع عدم رسم خرائط لنحو (190 مليون كيلومتر مربع) من المياه أو نحو (93 %) من المحيطات بعمق يزيد على (200 متر) فإن المبادرة تتسم بالطموح.

وقال ساتندر بيندرا مدير المشروع إن المشروع سيلقي الضوء على كل شيء من أنماط موجات المد العاتية (تسونامي) إلى التلوث والصيد والملاحة ومكامن المعادن غير المعروفة.

وقال بيندرا: "نعرف عن سطح القمر والمريخ أكثر مما نعرف عن فنائنا الخلفي. وهذا شيء نعمل في القرن الحادي والعشرين على تصحيحه".

ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون بين مؤسسة "نيبون" اليابانية الخيرية ومؤسسة "جيبكو" وهي اتحاد خبراء خيري يشارك حاليا في إعداد خرائط لقاع المحيط.

وتعمل مؤسسة جيبكو تحت إشراف المنظمة المائية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وقال بيندرا: "نحن لا نسعى من أجل الربح ولكن من أجل العلم".

وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المتوقع أن يسهم اقتصاد المحيطات بما يصل إلى ثلاثة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي بشكل مباشر بحلول عام 2030 مقارنة بمبلغ 1.5 تريليون في عام 2010.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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