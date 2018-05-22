شاهد: رسوم كأس العالم تزين "العرائس" الروسية

صمم مصنعون لدمى ماتريوشكا في مدينة نيجني نوفغورود نسخا معدلة من الدمى الروسية التقليدية الشهيرة تحمل رسوما مستوحاة من كأس العالم.

وقبل أقل من شهر من انطلاق منافسات كأس العالم في كرة القدم، تستعد المدن الروسية المستضيفة للمنافسات لاستقبال آلاف السياح من شتى أنحاء العالم.

وفي مدينة نيجني نوفغورود، عاصمة اقليم حوض الفولغا، تعمل مصانع المدينة لتلبية حاجة الأسواق من التذكارات السياحية التقليدية التي يقبل الزائرون على شرائها. وعلى رأس تلك المنتجات، دمى ماتريوشكا الخشبية المتداخلة.

وتم طلاء الدمى برموز ورسوم مستوحاة من منافسات بطولة كأس العالم، التي تبدأ منافساتها في روسيا بعد أقل من شهر.

وقالت إحدى الرسامات إن الإقبال على الدمى كان شديدا خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها سوتشي عام 2014 لدرجة نفاذ كل ما كان موجودا من دمى.

وقال مسؤول تجاري روسي إنهم حصلوا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على ترخيص لوضع شعار البطولة على المنتجات التذكارية كالدمى والملاعق الخشبية وغيرها.