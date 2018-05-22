شاهد: التلوث يغير لون رخام تاج محل في الهند

تسبب تلوث الهواء الشديد في المنطقة المحيطة بتاج محل في تحول اللون الأبيض الذي يشتهر به رخام الأثر إلى اللونين الأصفر والأخضر.

ويحيط بالضريح، والذي شيد في القرن 17 ويعد أحد عجائب الدنيا السبع، نهر تتناثر فيه القمامة وكثيرا ما يغلفه الغبار والضباب الدخاني الذي ينبعث من المداخن والعربات في مدينة أغرا بشمال الهند.

وتأتي مدينة أغرا في المركز الثامن في قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم.

ويشعر نشطاء بالقلق من أن يؤدي انخفاض منسوب المياه الجوفية في أغرا إلى إضعاف الأساس الخشبي للضريح. كما يشعرون بالقلق من الطرق القريبة المكتظة بالمركبات التي تسبب التلوث وكذلك أعمال البناء حول الضريح.

ولم يحدث التغير في لون الضريح بين عشية وضحاها، فقد سبق وحذر دعاة الحفاظ على البيئة ومؤرخون من خطر والأدخنة المنبعثة من المصانع على الضريح الرخامي.

وقال محام معني بشؤون البيئة أمام المحكمة العليا في الهند إن حشرات متناهية الصغر تزحف من نهر جمنة، الآخذ في الجفاف والذي يصب فيه الصرف الصحي، إلى تاج محل وتزيد فضلات هذه الحشرات من تلوث الرخام.

ووجهت المحكمة انتقادا لاذعا للحكومة لأنها لم تفعل ما يكفي للحفاظ على الأثر الذي شيده الإمبراطور المغولي شاه جهان ضريحا لزوجته ممتاز محل.