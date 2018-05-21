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شاهد: الصين تطلق قمرا اصطناعيا لاستكشاف الجانب المظلم من القمر

21/5/2018

أطلقت الصين قمرا اصطناعيا من جنوب غربي البلاد بهدف استكشاف الجانب المظلم من القمر.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن مدير المشروع أن القمر الاصطناعي سيستقر في مدار على بعد نحو 455 ألف كيلومتر من الأرض وسيكون أول قمر اتصالات في العالم يعمل من تلك المنطقة.

وأضاف أن "الإطلاق خطوة مهمة بالنسبة للصين لتحقيق هدفها المتمثل في كونها أول دولة ترسل مسبارا إلى الجانب البعيد من القمر".

وانفصل القمر الاصطناعي عن صاروخ الإطلاق بعد 25 دقيقة من إقلاعه، ودخلوله نحو مدار بين الأرض والقمر.

ويحمل القمر الاصطناعي مسبار استكشاف، صنع بالتعاون مع هولندا، وسيتولى الإنصات إلى أي إشارات لاسلكية ذات تردد ضعيف "وتحمل أدلة لزمن يعود لمئات الملايين من السنوات بعد الانفجار العظيم عندما كانت سحب الهيدروجين تضع النجوم الأولى للكون".

وتهدف الصين إلى أن تصبح قوة فضائية كبرى بحلول عام 2030. وتخطط لتدشين أعمال البناء في محطتها الفضائية المأهولة العام المقبل.

ورغم إصرار الصين على تأكيد أن طموحاتها سلمية محضة، تقول وزارة الدفاع الأمريكية إن بكين تمارس أنشطة تهدف إلى منع دول أخرى من استخدام أصول فضائية في أوقات الأزمات.

المصدر : وكالات
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