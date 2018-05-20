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شاهد: نيبالي يحقق رقما قياسيا في تسلق جبل إفرست

20/5/2018

عاد متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيربا البالغ من العمر 48 عاما إلى العاصمة كاتمندو بعدما تسلق جبل إيفرست للمرة الثانية والعشرين محققا رقما قياسيا جديدا في تسلق أعلى قمم العالم.

وكان في استقبال كامي أفراد الأسرة وآخرون من عشيرة شيربا، حيث قدموا له أوشحة وأطعمة احتفالية تقليدية.

وقال جيانندرا شريستا، المسؤول في وزارة السياحة، إن كامي وصل إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8850 مترا عبر طريق ساوث إيست ريدج برفقة 13 متسلقا آخرين بينهم عملاء للشركة التي يعمل لحسابها.

ومكن التسلق الأخير كامي من التفوق بفارق قمة واحدة عن اثنين آخرين من عشيرة شيربا كان يشترك معهما في الرقم القياسي السابق.

ويعمل أفراد عشيرة شيربا، الذين يشتهرون بتحملهم وخبرتهم في التسلق، مرشدين للعديد من المتسلقين الأجانب الذين يحاولون تسلق أعلى قمم جبال الهيمالايا.

المصدر : رويترز
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