شاهد: عمرو خالد يعتذر عن "إعلان الدجاج"

اعتذر الداعية المصري عمرو خالد عن ظهوره في إعلان ترويجي لشركة دجاج سعودية.

وقال خالد في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع فيسبوك إنه قد خانه التعبير فيما قاله، معلنا تحمل المسؤولية كاملة عن ذلك الخطأ.

وأضاف خالد Hن شركة الدواجن التي قام بالظهور في إعلان لمنتجاتها هي عبارة عن "وقف خيري" وأنها تساهم في الأعمال الخيرية، مشيرا إلى أنه يعمل منذ 20 عاما تضمنت إنجازات وأخطاء لأنه بشر.

وكان الداعية المصري قد أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في إعلان لمنتجات إحدى شركات الدواجن، وهو يتحدث بصحبة خبيرة في الطبخ عن وصفات طبخ صحية باستخدام نوع معين من الدجاج.

وظهر عمرو خالد في الإعلان وهو يقول إنه مع وصفات خبيرة الطبخ آسيا عثمان سيكون "ارتقاؤك لربنا في قيام الليل بعد الفطار وفي التراويح أحلى".

وانتقد كثيرون ترويج خالد، المشهور ببرامجه الدعوية منذ ما يقرب من عشرين عاما، لنوع معين من الدجاج، وربطه بين "حلاوة" العبادة في شهر رمضان وتناول نوع معين من الدجاج بعد إعداده طبقا لوصفات خبيرة الطبخ.

ودفعت الانتقادات الواسعة للإعلان الشركة المعلنة إلى حذف الإعلان من على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك كما حُذف من صفحة عمرو خالد وصفحة خبيرة الطبخ.