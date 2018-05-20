البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

ترمب يخطئ في كتابة اسم زوجته على تويتر

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا
20/5/2018

أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في كتابة اسم زوجته ميلانيا ترمب في تغريدة نشرها السبت على تويتر للترحيب بعودتها إلى البيت الأبيض بعد خمسة أيام من خضوعها لجراحة في الكلى.

وغرد ترمب "أمر عظيم أن نستقبل السيدة الأولى الرائعة مجددًا في البيت الأبيض. (ميلاني) تشعر بتحسن وصحتها جيدة. أشكركم على كل صلواتكم وتمنياتكم!".

وبعد بضع دقائق، نشر ترمب تغريدة أخرى غير فيها الاسم من "ميلاني" إلى" ميلانيا".

يذكر أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن السيدة الأولى خرجت من المستشفى وعادت إلى البيت الأبيض حيث "تستريح وما زالت في حالة معنوية عالية".

وأشار البيان أيضًا إلى أن مكتب السيدة الأولى تلقى الآلاف من المكالمات والرسائل الإلكترونية التي تتمنى لها الشفاء.

وأجرت ميلانيا (48 عامًا) جراحة يوم الاثنين الماضي في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني الواقع شمالي واشنطن.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)