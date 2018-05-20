ترمب يخطئ في كتابة اسم زوجته على تويتر

أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في كتابة اسم زوجته ميلانيا ترمب في تغريدة نشرها السبت على تويتر للترحيب بعودتها إلى البيت الأبيض بعد خمسة أيام من خضوعها لجراحة في الكلى.

وغرد ترمب "أمر عظيم أن نستقبل السيدة الأولى الرائعة مجددًا في البيت الأبيض. (ميلاني) تشعر بتحسن وصحتها جيدة. أشكركم على كل صلواتكم وتمنياتكم!".

وبعد بضع دقائق، نشر ترمب تغريدة أخرى غير فيها الاسم من "ميلاني" إلى" ميلانيا".

يذكر أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن السيدة الأولى خرجت من المستشفى وعادت إلى البيت الأبيض حيث "تستريح وما زالت في حالة معنوية عالية".

وأشار البيان أيضًا إلى أن مكتب السيدة الأولى تلقى الآلاف من المكالمات والرسائل الإلكترونية التي تتمنى لها الشفاء.

وأجرت ميلانيا (48 عامًا) جراحة يوم الاثنين الماضي في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني الواقع شمالي واشنطن.