شاهد: مطاردة مثيرة للص على طريق سريع بكاليفورنيا

خاض ضباط بشرطة كاليفورنيا مطاردة مثيرة للص هارب على أحد الطرق السريعة جنوبي الولاية الأمريكية، بعد تلقي مكالمة حول سيارة مسروقة الثلاثاء، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي".

وحاول الضباط تطويق السيارة وتضييق الخناق على اللص؛ لكنه استطاع الفرار من بين مركبتين لدورية الشرطة بشكل عجيب مستغلا حركة المرور.

واستمرت المطاردة عبر أجزاء من مقاطعة لوس أنجليس وأورانج، قبل أن يستخدم الضباط ما يسمى بـ "مناورة التدخل في المطاردة"، ما أدى إلى اصطدام السائق بحافة منحدر على الطريق السريع، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وبقي السائق في السيارة لمدة تزيد على خمس دقائق وبدا وكأنه يدخن شيئا قبل الخروج من السيارة ويستسلم للسلطات على الطريق.