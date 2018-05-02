شاهد: مطاردة مثيرة بين دب وشرطة نيوجيرزي الأمريكية

نجحت شرطة ولاية نيوجيرزي الأمريكية في السيطرة على دب بعد مطاردة استمرت أكثر من يوم.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن فريقا متخصصا تمكن من تخدير الدب والسيطرة عليه تمهيدا لإعادة إطلاقه مرة أخرى في الغابات المحيطة.

وأظهرت لقطات من الجو الدب وهو يتجول بين المنازل في إحدى المناطق السكنية، وكان يتوقف للحظات لتفقد المكان قبل أن يعاود رحلته مرة أخرى.

ووجهت شرطة المقاطعة نداءات للسكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتجنب التعامل مع الدب.

وأظهرت لقطات نشرها مستخدمون لموقع فيسبوك، رجال الشرطة وهم يحملون الدب بعد تخديره وهم ينقلونه إلى إحدى السيارات.