شاهد: عطل بالملاهي في اليابان يترك 60 شخصا معلّقين في الهواء

توقفت لعبة أفعوانية في ملاهي "يونيفرسال ستوديوز" في اليابان بشكل مفاجئ، بعد ظهر الثلاثاء، ما ترك أكثر من 60 شخصا منقلبين في الهواء رأسًا على عقب.

ونشرت هيئة البث الوطنية اليابانية "إن إتش كيه" صورًا لركاب اللعبة أثناء إنقاذهم من "الديناصور الطائر" بمعرفة عمال مدينة الملاهي.

وتم إنقاذ جميع ركاب اللعبة بعد نحو ساعتين، ولم ترد تقارير بشأن إصابات، بحسب "إن إتش كيه".

وأفادت تقارير بأن الأفعوانية توقفت عند ارتفاع يتراوح بين 20 و30 مترًا فوق سطح الأرض.

وذكرت "إن إتش كيه" أن التوقف المفاجئ تم بعدما رصد جهاز السلامة انحرافًا عن المسار الطبيعي.

قالت وسائل إعلام يابانية إن "الديناصور الطائر" علق وعلى متنه ركاب ثلاث مرات خلال عامي 2016 و2017.