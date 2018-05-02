البث الحي
منوعات|اليابان

شاهد: عطل بالملاهي في اليابان يترك 60 شخصا معلّقين في الهواء

2/5/2018

توقفت لعبة أفعوانية في ملاهي "يونيفرسال ستوديوز" في اليابان بشكل مفاجئ، بعد ظهر الثلاثاء، ما ترك أكثر من 60 شخصا منقلبين في الهواء رأسًا على عقب.

ونشرت هيئة البث الوطنية اليابانية "إن إتش كيه" صورًا لركاب اللعبة أثناء إنقاذهم من "الديناصور الطائر" بمعرفة عمال مدينة الملاهي.

وتم إنقاذ جميع ركاب اللعبة بعد نحو ساعتين، ولم ترد تقارير بشأن إصابات، بحسب "إن إتش كيه".

وأفادت تقارير بأن الأفعوانية توقفت عند ارتفاع يتراوح بين 20 و30 مترًا فوق سطح الأرض.

وذكرت "إن إتش كيه" أن التوقف المفاجئ تم بعدما رصد جهاز السلامة انحرافًا عن المسار الطبيعي.

قالت وسائل إعلام يابانية إن "الديناصور الطائر" علق وعلى متنه ركاب ثلاث مرات خلال عامي 2016 و2017.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)