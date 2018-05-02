البث الحي
منوعات

بعد "قيامة أرطغرل".."قيامة عثمان غازي"

أبطال المسلسل التركي أرطغرل
أبطال المسلسل التركي أرطغرل
2/5/2018

مع انتهاء حلقات مسلسل "قيامة أرطغرل"، أواخر مايو/أيار الجاري، يترقب عشاق المسلسل في تركيا والعالم مسلسل "قيامة عثمان غازي"، الذي يجسد سيرة مؤسس السلطنة العثمانية، وهو ابن أرطغرل.

وأفادت صحيفة "تركيا" المحلية بأنه يجري الحديث حاليا على أن مسلسل "قيامة أرطغرل" سيختتم حلقاته هذا الموسم بنهاية الشهر الجاري، على أن تبدأ سلسلة السلطان العثماني الأول، ومؤسس الدولة العثمانية، عثمان بن أرطغرل.

وعثمان بن أرطغرل ولد في 1258، ويتولى مقاليد الأمور بعد أبيه أرطغرل الذي توفي عام 1280؛ حيث يعتبر من أذكى أبناء أرطغرل، وهو مؤسس الدولة العثمانية وأول سلاطينها.

وذكرت الصحيفة أنه وفقا لتطور الأحداث فإن مسلسل "قيامة أرطغرل"، سيستمر إلى وفاة أرطغرل، ومعه سينتهي دور الممثل التركي إنغين ألتان دوزياطان، دون أن يكون في دور السلطان عثمان بالمسلسل الجديد.

ولفتت إلى أن ممثلين جدد جرى الاتفاق معهم من أجل تجسيد دور السلطان عثمان غازي، في مرحلة الطفولة والشباب.

وتدور أحداث "قيامة أرطغرل" في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة “قايي”، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين.

يذكر أن إنغين ألتان دوزياطان (39 عامًا)، الذي يمثل دور أرطغرل، درس المسرح، قبل أن يشارك في بطولة أعمال درامية وسينمائية ناجحة، وقدم لفترة برنامج “من سيربح المليون”، بالنسخة التركية.

وتعود الإثارة مجددا الأربعاء، مع عرض حلقة جديدة من مسلسل "قيامة أرطغرل"، بعد غياب حلقة الأسبوع الماضي، وفيها يؤسس أرطغرل للنظام الجديدة بعد القضاء على الأمير سعد الدين كوباك.

كما ستشهد الحلقة ولادة عثمان، فضلا عن ظهور مخاطر وأعداء جدد سيواجهها أرطغرل لاحقا.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)