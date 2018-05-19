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منوعات|تركيا

غرامة 11 ألف دولار على من يقطف "زهرة القمر"

19/5/2018

فرضت السلطات التركية 48 ألفا و600 ليرة (10 آلاف و800 دولار) غرامة مالية على كل شخص يقطف "زهرة القمر" التي تنمو في وادي كيرسا بولاية أفيون قره حصار.

ووضعت السلطات التركية في الولاية هذا النوع النادر من الزهور تحت الحماية، وتُعرف الزهرة بين عامة الشعب بورود التوليب الأحمر.
وفي كل عام بين شهري مايو/أيار وحزيران/يونيو، تعرض زهور القمر سحرها في وادي كيرسا، على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وأكد ناوزت ألغان مدير المنطقة الخامسة لحماية الغابات والمحميات الطبيعية، في تصريح لوكالة "الأناضول" على إيلائهم أهمية كبيرة للحفاظ على التنوع النباتي والطبيعي في المنطقة.

وأشار ألغان إلى أنهم يتعاونون مع مختصين في جامعة أفيون كوجا تبه، للحفاظ على النباتات المستوطنة، بهدف زيادتها، من خلال وضع كاميرات مراقبة.

ولفت ألغان إلى أنّ الوادي مكان مثالي لالتقاط صور للطبيعة، قائلاً "إن قطف الزهور أو محاولة نقلها إلى مكان آخر ممنوع".

المصدر : الأناضول
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