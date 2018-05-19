شاهد: هندي يدخل موسوعة غينيس بأصغر مكواة في العالم

"لقد اخترعت أصغر مكواة حديدية، صنعتها في عام 2012 واليوم، سوف أسجل اسمي للحصول على رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمنتج المصغر".

بهذه الكلمات دشّن الهندي" باوان شارما " أداته التي اخترعها ويحاول الدخول بها لعالم موسوعة غينيس للأرقام القياسية وهي مكواة صغيرة في حجم عقلة الصباع وبالكاد يمكن مسكها بطرف الأصبع.

ويقول شارما من مدينة سورات الغربية في الهند أنه اخترع أصغر مكواة حديدية ويرغب في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال اختراعه هذا.

ويشير شارما إلى أنه قدّم طلبًا للقائمين على الموسوعة وتلقى ردا بعد شهرين وطلب منه إرسالها.

ويقول بعضا ممن حضروا العرض الذي قدمه شارما لمكواته الصغيرة "جئنا إلى هنا ورأيناها، مكواة متناهية الصغر من الحديد ويمكنها كي الملابس – يقصدون الملابس الصغيرة طبعا-، ويتابع الحاضرون" كنا نظن أنها ستكون صغيرة لكن لم نتوقع أن تكون صغيرة لهذا الحد، لقد فوجئنا برؤية مثل هذه المكواة الصغيرة حتى أنها بالكاد يمكن وضعها الى طرف الأصبع.

والمكواة تزن فقط 1.20 غرام ، ويبلغ طولها 17 مم ، وعرضها 9.5 ملم في حين يبلغ ارتفاعها 11 مم، وقد شدت مكواة الحديد المصغرة أعين الزوار القادمين لرؤية الأداء المصغرة.

والفكرة وراء هذه المكواة الصغيرة كما يقول شارما، أن ابنته طلبت منه صنع مكواة صغير لكي ملابس عروستها ومن هنا نبعت عنده الفكرة التي شجعه عليها أحد أصدقائه بالاشتراك بها في الولوج إلى عالم موسوعة غينيس.

وتم استخدام الألمومنيوم والتنجستن، والدبابيس وشاحن صغير في صناعة المكواة التي تستغرق من 15 إلى 30 ثانية لتسخينها.

ولا تزال "غينيس وورلد ريكوردز" ، التي تقدم نفسها كسلطة على إنجازات قياسية، تعمل على تصنيف إنجاز الرجل الذي يعتبره قياسيا، ولم تدل برأي يبت بعد في الأمر بعد.