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شاهد: كلب يفوز بجائزة في مهرجان كان

19/5/2018

فاز كلب شيواوا صغير بجائزة سعفة الكلب (بالم دوج) غير الرسمية في مهرجان كان السينمائي الدولي بسبب دوره في فيلم (دوج مان) الإيطالي الذي يدور حول مربي كلاب يتورط على مضض في عملية سطو.

وخلال أحداث الفيلم الذي أخرجه ماتيو جاروني تحبس "عصابة سطو" هذا الكلب داخل مبرد حتى يتوقف عن النباح ثم ينقذه بطل الفيلم بعد ذلك.

وتوزع الجائزة غير الرسمية منذ العام 2001 على هامش المهرجان الذي يتنافس فيه عدد من الأفلام على جائزة السعفة الذهبية. وفيلم (دوج مان) أحد المنافسين للفوز بالجائزة الرسمية التي تمنح لأفضل فيلم والتي تعلن (السبت).

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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