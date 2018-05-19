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شاهد: زهور ديانا المفضلة تنتشر في الكنيسة التي تزوج فيها ابنها

19/5/2018

انتشرت الورود البيضاء المفضلة لدى ديانا والدة الأمير هاري الراحلة في أنحاء كنيسة سانت جورج وعلى شرفاتها وأبوابها حيث يقام حفل زفافه إلى الممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

واستخدمت منسقة الزهور فيليبا كرادوك ورودا بيضاء وزهور الفاونيا وأعواد نباتات الزان والبتولا وشجرة النير والكثير منها جُمع من حدائق ومتنزهات وندسور وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي للأسرة المالكة.

 وتنتشر الكثير من هذه الورود في الحديقة البيضاء في قصر كينزنغتون إذ زرعت تكريما لذكرى ديانا أميرة ويلز الراحلة، ويصف موقع القصر على الإنترنت الورود البيضاء فيها بأنها "المفضلة لدى الأميرة".

ويقول مسؤولون في القصر الملكي إن الكثير من الزهور التي ستستخدم في الزفاف سيعاد زرعها في حدائق كينزنغتون بعد انتهاء المراسم.

وأقيمت اليوم السبت، مراسم الزواج الملكي، بزواج الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث والممثلة الأمريكية ميغان ماركل في قلعة وندسور الأثرية.

والتقى هاري وميغان عام 2016 وتطورت علاقتهما في بوتسوانا، وحضر حفل الزفاف، العديد من الشخصيات الشهيرة، كما حضره أكثر من 100 ألف شخص في الشوارع الضيقة للمدينة التي تبعد 30 كيلومترا إلى الغرب من لندن.

وتابعت وسائل الإعلام العالمية باهتمام زواج هاري (33 عاما) السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني وميغان (36 عاما)، وهي مطلقة أمها أمريكية من أصول أفريقية وأبوها أبيض.

المصدر : رويترز
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