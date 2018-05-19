شاهد: الآلاف يتوافدون لحضور الزفاف الملكي للأمير هاري

توافد الآلاف على مدينة وندسور الإنجليزية في انتظار بدء مراسم زفاف الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميغان ماركل اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يتابع الملايين عبر الشاشات حفل زفاف حفيد الملكة إليزابيث المحبوب والممثلة الأمريكية نجمة مسلسل (سوتس) في كنيسة سان جورج التي تعود للقرن الخامس عشر والواقعة بقلعة وندسور.

ومع بزوغ فجر اليوم وشروق الشمس على جدران القلعة الصخرية العتيقة بدأت الحشود المتحمسة الوقوف وراء حواجز اكتسى الكثير منها بالأعلام البريطانية والأمريكية. ونظمت الشرطة دوريات في الشوارع وراقبت المشهد من أسطح قريبة.

ويُتوقع احتشاد أكثر من 100 ألف شخص في الشوارع الضيقة للمدينة التي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من لندن. وشددت السلطات إجراءات الأمن وألزمت الشرطة الزوار بالمرور عبر نقاط تفتيش أقيمت حول قلعة وندسور أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم والتي سكنها 39 ملكا بريطانيا منذ عام 1066.

وتتابع وسائل الإعلام العالمية باهتمام زواج هاري (33 عاما) السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني وميغان (36 عاما)، وهي مطلقة أمها أمريكية من أصول أفريقية وأبوها أبيض.

وبالنسبة لبعض البريطانيين السود يمثل الزفاف قصة خيالية تجسد انهيار الحواجز وتكشف عن بريطانيا حديثة بشكل أكبر لا تكون فيها خلفية الشخص عائقا أمام انضمامه لأعرق وأكبر المؤسسات التقليدية.

أما بالنسبة لآخرين، فإن الزفاف غير مهم أو أنه يصرف الانتباه عن الانقسام الذي يثيره خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم البريطانيين لن يهتموا بمشاهدة الحفل.

وستصل العروس إلى الكنيسة مع أمها دوريا راجلاند (61 عاما) التي قضت معها مساء الجمعة في فندق فاخر. وقضى هاري مساء الجمعة مع شقيقه الأمير وليام في فندق آخر. وستكون الأميرة تشارلوت ابنة وليام وشقيقها الأمير جورج من بين وصيفات العروس والأطفال المساعدين.

وبعد انتهاء مراسم الزواج، من المتوقع أن يحيي الزوجان حوالي 1200 شخص من العامة وجهت لهم الدعوة خصيصا لحضور الحفل في القلعة قبل أن يستقلا عربة في موكب عبر وندسور.

وسيقام حفل استقبال في قاعة سان جورج بالقلعة قبل أن ينضم 200 ضيف إلى الزوجين في حفل مسائي في قصر فروجمور هاوس.

وقال قصر بكنغهام إن الملكة إليزابيث منحت هاري اليوم السبت لقب دوق ساسكس مما يعني أن خطيبته ستصبح دوقة بعد مراسم الزفاف اليوم. وحصل هاري أيضا على لقبي إيرل أوف دمبارتون وبارون كيلكيل.

ولن يغادر الأمير وزوجته على الفور لقضاء شهر العسل وسيقومان بأولى مهامهما الرسمية كزوج وزوجة هذا الأسبوع.

واشتهر هاري الابن الأصغر للأميرة الراحلة ديانا بأنه فتى جامح.

واعترف هاري بتدخين القنب، واحتساء الخمر حتى الثمالة بينما كان لا يزال قاصرا. كما تشاجر مع مصوري المشاهير وأثار ارتداؤه زي ضابط نازي في إحدى الحفلات موجة غضب.

لكن هاري أصلح صورته عندما انضم للجيش إذ قضى عشر سنوات وأُرسل إلى فترتي خدمة في أفغانستان.

وتحدث هاري العام الماضي عن العذاب النفسي الذي عانى منه بعد وفاة أمه في حادث سيارة في باريس عام 1997. وسار هاري وراء نعش أمه في موكب الجنازة بصورة رسمية بينما كان يبلغ من العمر آنذاك 12 عاما فقط.

حب من النظرة الأولى

والتقى هاري بميغان لأول مرة في موعد غرامي رتبه صديق مشترك في يوليو/تموز 2016. وقال هاري آنذاك إنه لم يسمع قط عن زوجته المستقبلية ولم يشاهد مسلسلها التلفزيوني. وقالت ميغان إنها لم تكن تعرف أي شيء عن الأمير.

لكنه كان حبا من النظرة الأولى وبعد موعدين غراميين فقط اصطحب هاري ميغان إلى بوتسوانا لقضاء عطلة والتخييم تحت النجوم.

وقال هاري في مقابلة عند إعلان الخطبة في نوفمبر/تشرين الثاني "وقوعي في غرام ميغان بهذه السرعة المدهشة أكد لي أن هذا ترتيب القدر، كان كل شيء مثاليا… دخلت هذه المرأة الجميلة حياتي فجأة وكذلك دخلت أنا حياتها".

وتختلف نشأة هاري الملكية عن نشأة ميغان التي ولدت وترعرعت في لوس أنجليس وانفصل والداها عندما كانت في السادسة من عمرها.

وبعد مشاركتها في عدد من الأدوار الصغيرة في الأفلام وعلى شاشة التلفزيون، حصلت على دور ريتشل زين في (سوتس). وعملت ميغان كناشطة في المجالات الإنسانية. وتزوجت من المنتج السينمائي تريفور إنجيلسون في 2011 لكنهما انفصلا في 2013.