البث الحي
منوعات

شاهد: مكسيكي يقول إنه الأكبر سنا في العالم

17/5/2018

قال رجل مكسيكي في مدينة سيوداد خواريز الحدودية إنه يبلغ من العمر 121 عاما مضيفا أن لديه شهادة ميلاد وبطاقة هوية تثبت صحة ذلك.

ووفقا لشهادة الميلاد الخاصة به، فقد ولد مانويل جارسيا في 24 ديسمبر كانون الأول 1896 في مدينة تلاباكويان بولاية فيراكروز.

وقال جارسيا إن لديه خمسة أبناء من زوجته الراحلة روزا بيريس مدينا. وأضاف أن لديه 15 حفيدا.

وكان جارسيا يعمل طيلة 60 عاما في بلدية مارتينيز دي لا توري دي فيراكروز حيث نشأ.

وخلال اليوم يحب جارسيا القيام بإطعام الطيور الداجنة التي يربيها. ويعيش الرجل المسن مع ابنته توماسا التي تقول إن أباها يتمتع بصحة جيدة لكنه يعاني من مشكلة في النظر.

والشهر الماضي، أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن يابانيا يبلغ من العمر 112 عاما هو أكبر الرجال سنا في العالم. وولد ماسازو نوناكا في 25 يوليو تموز عام 1905 أي قبل شهور من نشر نظرية النسبية الخاصة للعالم ألبرت أينشتاين.

وحمل نوناكا اللقب خلفا للإسباني فرانشيسكو نونيز أوليفيرا الذي توفي هذا العام عن عمر 113 عاما.

ويظل لقب أكبر الرجال سنا على الإطلاق مسجلا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باسم ياباني آخر هو جيرومون كيمورا الذي توفي عام 2013 عن عمر 116 عاما و54 يوما.

وأكبر عمر موثق للإنسان في العصر الحديث على الإطلاق هو 122 عاما و164 يوما وتحمل اللقب الفرنسية جان لويز كالمون التي توفيت عام 1997.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)