شاهد: مكسيكي يقول إنه الأكبر سنا في العالم

قال رجل مكسيكي في مدينة سيوداد خواريز الحدودية إنه يبلغ من العمر 121 عاما مضيفا أن لديه شهادة ميلاد وبطاقة هوية تثبت صحة ذلك.

ووفقا لشهادة الميلاد الخاصة به، فقد ولد مانويل جارسيا في 24 ديسمبر كانون الأول 1896 في مدينة تلاباكويان بولاية فيراكروز.

وقال جارسيا إن لديه خمسة أبناء من زوجته الراحلة روزا بيريس مدينا. وأضاف أن لديه 15 حفيدا.

وكان جارسيا يعمل طيلة 60 عاما في بلدية مارتينيز دي لا توري دي فيراكروز حيث نشأ.

وخلال اليوم يحب جارسيا القيام بإطعام الطيور الداجنة التي يربيها. ويعيش الرجل المسن مع ابنته توماسا التي تقول إن أباها يتمتع بصحة جيدة لكنه يعاني من مشكلة في النظر.

والشهر الماضي، أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن يابانيا يبلغ من العمر 112 عاما هو أكبر الرجال سنا في العالم. وولد ماسازو نوناكا في 25 يوليو تموز عام 1905 أي قبل شهور من نشر نظرية النسبية الخاصة للعالم ألبرت أينشتاين.

وحمل نوناكا اللقب خلفا للإسباني فرانشيسكو نونيز أوليفيرا الذي توفي هذا العام عن عمر 113 عاما.

ويظل لقب أكبر الرجال سنا على الإطلاق مسجلا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باسم ياباني آخر هو جيرومون كيمورا الذي توفي عام 2013 عن عمر 116 عاما و54 يوما.

وأكبر عمر موثق للإنسان في العصر الحديث على الإطلاق هو 122 عاما و164 يوما وتحمل اللقب الفرنسية جان لويز كالمون التي توفيت عام 1997.