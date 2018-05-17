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منوعات|أستراليا

شاهد: طيور النورس تجبر مطعما أستراليا على تسليح زبائنه

17/5/2018

سلّح أحد المطاعم في مدينة بيرث الأسترالية زبائنه بمسدسات مياه لإبعاد طيور النورس المتطفلة عن موائد الطعام التي تطل على واجهة بحرية.

وقال توبي إيفانز صاحب مطعم "ثري شيتس" لشبكة "ناين نت وورك" الأربعاء، إن مشكلة طيور النورس صارت سيئة ومزعجة للغاية وكان لابد من إيجاد طريقة للحفاظ على الزبائن الذين أشعرتهم تلك الطيور بالخوف.

وتتجمع طيور النورس بالقرب من المطاعم المطلة على البحر في مرسى "هيلاري" للقوارب الصغيرة، على أمل أن يرميها أحد الزبائن بالطعام أو تقتات على بقايا الوجبات.

وقرر إيفانز تسليح الرواد ابتداءً من يوم السبت الماضي، عن طريق تزويد كل طاولة طعام خارجية بمسدس مياه، ويقول العملاء إن هذه الطريقة ناجحة.

وقال أحد الزبائن "لم يعد علينا رمي أي شيء عليهم أو الفرار منهم للاحتماء داخل المطعم".

المصدر : رويترز
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