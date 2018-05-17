شاهد: جولة في حي أغنى متسولة في العالم

جمعت فاطمة محمد عثمان (54 عامًا)، 5.5 مليون دولار من التسول غير أنها رحلت وحيدة في سيارة مهجورة بحي شعبي لتصبح بعدها حديث اللبنانيين.

لم تنعم اللبنانية فاطمة بتلك الثروة، لكنها نالت لقب أغنى متسولة في العالم بعد رحيلها.

فاطمة التي كانت تعاني من الإعاقة الجسدية اتخذت من السيارة المهجورة مسكنًا لها منذ 15 سنة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بها أيضًا وحيدة.

الصدمة بدأت مع العثور على جثتها إذ اكتشف سكان منطقة "البسطة الفوقا" (منطقة تراثية ببيروت) بأن السيدة الخمسينية، التي كانت مصدر شفقة الجميع، هي أكثر ثراءً من الجميع.

رصيد الراحلة في أهم مصارف لبنان بلغ 5.5 مليون دولار، فضلًا عن 5 ملايين و700 ألف ليرة (4 آلاف دولار) كانوا داخل السيارة، وفق ما كشفته قوات الأمن.

وداخل الشارع الذي عاشت فيه فاطمة منذ عام 1982، وتحديدًا إبان الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، لا تزال آثار الصدمة بادية على الجميع، وغطت الواقعة على حديث الانتخابات.

وفي الحي الذي أمضت فيه فاطمة 36 عامًا، يوجد صاحب محل مجوهرات كان من أكثر المحسنين إلى فاطمة. "نبيل الأسطة" تاجر ألماس، الذي لا تزال الدهشة مسيطرة عليه، قائلًا "ثروتها تفوق ما أملك".

وبحسب "الأسطة"، فإنه تعرّف على فاطمة في 2007 حين افتتح محله، وفي ذلك الحين انزعج أصحاب المحلات من وجودها فطلبوا من مركز شرطة المنطقة طردها.

غير أن بعض أصحاب المحال رفضوا طردها، وبينهم الأسطة، وقبلوا بجلوسها أمام محل المجوهرات، الذي فتح لها باب الثراء بإحسان الزبائن.

كما أن أصحاب المحال كانوا يعتبرونها أحد جهات إنفاق الزكاة والصدقات، ولم تكن تحتاج إلى إنفاق أية أموال، لأن أصحاب المحال يطعمونها يوميًا.

لكل شخص في الحي موقف عاشه مع فاطمة، سواء بمساعدتها في التنقل والحركة، أو تقديم وجبة طعام، أو الإحسان إليها بالمال.

مصطفى خان، كان يقلها يوميًا في سيارته لوضعها في السيارة المهجورة مع حلول الليل، قال "لم أكن أدرك أنني كنت أحمل امرأة بهذا الثراء".

في يومها قبل الأخير (الثلاثاء) شاهدها كريم بدران، يعمل بأحد المطاعم بالحي، فبدت متعبة وطلب من بعض الشبان نقلها إلى المستشفى لكنها رفضت.

وأضاف بدران "في اليوم التالي شاهدتها بالمكان فسألتها عن سبب خروجها، فردت بأن هذا موسم عملها مع حلول شهر رمضان".

مساء الثلاثاء، وضعها مع بعض شباب الحي داخل السيارة، وجلبوا لها الطعام والماء، وجلسوا معها قليلًا، ليعلموا بخبر وفاتها صباح الأربعاء.

وبحسب شهادة أهالي المنطقة حضرت أسرتها (شقيقها وشقيقتها وأمها)، لأول مرة، لتسلم الجثة.

المثير في الأمر، وفق شهادات سكان أن شقيقها رفض نقلها إلى المستشفى للانتهاء من الإجراءات توفيرًا للنفقات، وفضل نقلها مباشرة إلى مسقط رأسها، شمالي لبنان، لتدفن هناك.

فاطمة، التي رحلت لم تنل فقط لقب أغنى متسولة في العالم، لكنها جعلت ورثتها في عداد الأثرياء، رغم أنها لم تنعم قط بتلك الثورة.