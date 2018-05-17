شاهد: بروفة لحفل زفاف الأمير البريطاني هاري

أجرت القوات البريطانية الخميس بروفة في الشوارع القديمة لمنطقة وندسور لموكب عربات حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل والمقرر السبت 19 مايو/ أيار الجاري.

وستُقام مراسم زواج الأمير هاري، وهو السادس في ترتيب الوصول إلى العرش، وماركل بطلة المسلسل التلفزيوني الدرامي (سوتس) في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور وهي مقر الأسرة الملكية منذ ما يقرب من ألف عام.

وتجمعت حشود لمشاهدة البروفة التي أجرتها القوات التي سترافق العروسين في موكب عربات تجرها خيول بعد الحفل.

ووصل هاري وماركل إلى قلعة وندسور. ورفعت الراية الملكية على القلعة بما يعني أن الملكة أيضا بداخلها. وسيقيم العروسان في فندقين فاخرين منفصلين عشية الزفاف.

ويأمل المهنئون أن يضفي هذا الزفاف قدرا من الحيوية على القصر الملكي مع زواج الأمير، أحد أكثر أفراد العائلة الملكية شعبية، من الممثلة الأمريكية التي ستجلب للقصر قدرا من الحياة العصرية الممتزجة بسحر هوليوود.

وأكدت ماركل أن والدها لن يتمكن من حضور الزفاف، بعد إجرائه عملية جراحية "لزراعة دعامات في شرايينه". ولم يعرف بعد متى سيخرج من المستشفى.

وتتوقع الشرطة أن يحتشد أكثر من 100 ألف شخص في الشوارع خارج القلعة وهي مقر إقامة الملكة غربي لندن وأقدم وأكبر قلعة مسكونة في العالم. وقالت الشرطة إنها ستنفذ إجراءات أمن مشددة لتأمين الحدث.

ونشرت الشرطة عددا كبيرا من أفرادها فيما شاهدت الحشود القوات التي سترافق عربة العروسين في الشارع وهي في تدريب اليوم الخميس.

وحفز الزفاف الملكي المزيد من الزوار الأمريكيين على السفر جوا إلى بريطانيا وأظهرت بيانات أن حجز تذاكر الطيران من الولايات المتحدة هذا الأسبوع زاد بنسبة 12 % عنه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات أحد مواقع حجوزات الطيران والفنادق كذلك أنه منذ إعلان موعد الزفاف اختار كثير من الناس البقاء في بريطانيا عن السفر للخارج.

وقبل الإعلان عن موعد الزفاف كانت حجوزات البريطانيين للسفر للخارج تزيد بنسبة 10 % مقارنة بالعام الماضي. لكن بعد إعلان الموعد تباطأت الحجوزات في أسبوع الزفاف.