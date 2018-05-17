شاهد: أهالي "البراجيل" في مصر يستقبلون رمضان باحتفال فريد

منذ أكثر من 30 عاما يتوافد سكان البراجيل في غرب القاهرة الكبرى على الشوارع الصغيرة والمزدحمة في قريتهم للاحتفال بشكل مميز عشية شهر رمضان.

وفي الاحتفالات الفريدة التي يستقبل بها سكان البراجيل شهر الصوم تُتلى آيات من القرآن وتحيي فرق شعبية حفلات إنشاد تتضمن مدائح نبوية وعروضا فولكلورية.

ويستفيد الباعة في هذا الاحتفال ببيع سلع وبضائع يشتهر بها شهر الصوم، ويتمايل أصدقاء وأُسر على صوت الطبول حتى اقتراب طلوع فجر أول أيام رمضان.

ويتصدر الاحتفال مُجسم خشبي ضخم لمسجد يظنه الرائي من على بعد مسجدا حقيقيا.

ويبلغ عرض المجسم نحو ثلاثة أرباع الشارع الضيق كما يبلغ ارتفاعه ما يزيد قليلا عن طابق من المباني المحيطة.

ويقول سكان المنطقة إن مجسم المسجد يقام سنويا منذ 30 عاما، ويزيد حجمه كل عام عن سابقه.

وقال أحد سكان البراجيل إن الجميع يشارك في إقامة المجسم كل حسب قدرته.

ويحتفظ بعض سكان القرية بتسجيلات للاحتفالات السابقة يعود بعضها إلى ما قبل 20 عاما، وتحفظ تلك التسجيلات القديمة ذكريات لبعض من رحلوا من أهل القرية.

وقال عدد من السكان إنهم يتمنون استمرار تلك العادة في الاحتفال بالشهر الفضيل.