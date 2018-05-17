البث الحي
منوعات|مصر

شاهد: أهالي "البراجيل" في مصر يستقبلون رمضان باحتفال فريد

17/5/2018

منذ أكثر من 30 عاما يتوافد سكان البراجيل في غرب القاهرة الكبرى على الشوارع الصغيرة والمزدحمة في قريتهم للاحتفال بشكل مميز عشية شهر رمضان.

وفي الاحتفالات الفريدة التي يستقبل بها سكان البراجيل شهر الصوم تُتلى آيات من القرآن وتحيي فرق شعبية حفلات إنشاد تتضمن مدائح نبوية وعروضا فولكلورية.

ويستفيد الباعة في هذا الاحتفال ببيع سلع وبضائع يشتهر بها شهر الصوم، ويتمايل أصدقاء وأُسر على صوت الطبول حتى اقتراب طلوع فجر أول أيام رمضان.

ويتصدر الاحتفال مُجسم خشبي ضخم لمسجد يظنه الرائي من على بعد مسجدا حقيقيا.

ويبلغ عرض المجسم نحو ثلاثة أرباع الشارع الضيق كما يبلغ ارتفاعه ما يزيد قليلا عن طابق من المباني المحيطة.

ويقول سكان المنطقة إن مجسم المسجد يقام سنويا منذ 30 عاما، ويزيد حجمه كل عام عن سابقه.

وقال أحد سكان البراجيل إن الجميع يشارك في إقامة المجسم كل حسب قدرته.

ويحتفظ بعض سكان القرية بتسجيلات للاحتفالات السابقة يعود بعضها إلى ما قبل 20 عاما، وتحفظ تلك التسجيلات القديمة ذكريات لبعض من رحلوا من أهل القرية.

وقال عدد من السكان إنهم يتمنون استمرار تلك العادة في الاحتفال بالشهر الفضيل.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)