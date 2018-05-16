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فيسبوك يعطل 583 مليون حساب خلال 3 شهور

16/5/2018

أعلن موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" تعطيل نحو 583 مليون حساب مزيف على الموقع خلال الربع الأول من 2018.

وقال الموقع إنه تم تعطيل أغلب الحسابات المزيفة خلال دقائق من تسجيلها، مشيرا إلى أن هناك ملايين المحاولات لفتح حسابات مزيفة يمنع الموقع تسجيلها يوميا.

وقدر "فيسبوك" نسبة الحسابات المزيفة على الموقع بما يتراوح بين 3 و4% من إجمالي الحسابات النشطة عليه.

كما أشار الموقع إلى شطب 837 مليون رسالة مزعجة خلال الربع الأول من العام الحالي إذ تم التعامل مع حوالي 100% قبل إبلاغ أي شخص عن وجودها.

وقال "فيسبوك" إنه حذف حوالي 21 مليون مادة ذات طبيعة إباحية أو تتضمن تعرى للبالغين خلال الربع الأول من العام الحالي، وتم اكتشاف وحذف 96% منها باستخدام تكنولوجيا الشركة وقبل إبلاغ أي مستخدمين عن وجودها.
وبحسب "فيسبوك" فإن ما بين 7 إلى 9 مواد من بين كل مئة ألف مادة يتم بثها على موقع "فيسبوك" هي مواد إباحية تنتهك معايير الموقع.

كما حذفت أو حذرت "فيسبوك" من حوالي 3.5 مليون مادة تحتوي على مشاهد عنيفة خلال الربع الأول من 2018، تم رصد 86% منها من خلال تقنيات الموقع وقبل تلقي أي بلاغ عن وجودها.

لكن الموقع أشار إلى أن التكنولوجيا الخاصة بالشركة عاجزة عن العمل بصورة جيدة فيما يتعلق بمكافحة المواد التي تحض على الكراهية؛ لذلك يتم اللجوء إلى فرق المراجعة للتعامل معها. وأعلن الموقع حذف حوالي 2.5 مليون مادة تحتوي على تحريض على الكراهية خلال الربع الأول من العام الحالي، تم اكتشاف 38% منها باستخدام الوسائل التقنية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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