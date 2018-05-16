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شاهد: بيع ألماسة زرقاء "ملكية" بسعر فاق التوقعات

16/5/2018

بيعت ألماسة زرقاء تناقلتها عائلات مالكة أوربية لمدة 300 عام في مزاد بسعر 6.7 مليون فرنك سويسري، نحو 6.7 مليون دولار.

وبهذا السعر تتجاوز الألماسة توقعات دار سوذبيز للمزادات والتي تراوحت بين 3.5 و5 ملايين فرنك.

واستخرجت الألماسة من مناجم في الهند ولونها يميل إلى الزرقة الداكنة وتزن 6.16 قيراطا.

وأول من أهديت لها هذه الجوهرة كانت إليزابيث فارنيزي ابنة دوق بارما وكان ذلك عام 1715 عندما تزوجت الملك فيليبي الخامس ملك إسبانيا.

وفيما بعد انتقلت الألماسة عبر أكثر من سبعة أجيال وسافرت مع سلالتهما التي تزوجت من عائلات أوربية أخرى من إسبانيا إلى فرنسا وإيطاليا والنمسا.

وبيعت ألماستان أخريان الثلاثاء في مزاد سوذبيز بمدينة جنيف بأسعار أعلى متجاوزتين أيضا التوقعات الخاصة بهما إذ وصل سعر خاتم به ألماسة بيضاوية ووزنه 50.39 قيراط إلى 8.1 مليون فرنك كما بيعت ألماسة مستديرة وزنها 51.71 قيراط بسعر 9.26 مليون فرنك.

المصدر : رويترز
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