شاهد: الجزيرة مباشر داخل كواليس مسلسل "السلطان عبد الحميد"

زارت كاميرا الجزيرة مباشر كواليس تصوير المسلسل التركي "السلطان عبد الحميد" والذي يتم تصويره في مدينة "إزميت" التركية بالقرب من مدينة إسطنبول.

والتقت الجزيرة مباشر بعدد من العاملين في المسلسل الذين تحدثوا عن مشاركتهم فيه وعن تأثيره في المشاهدين في تركيا والعالم العربي.

المسلسل الذي حاز على مشاهدات كبيرة لاسيما في الوطن العربي يتم تصويره في إحدى مدن الإنتاج الإعلامي التي تحوي عددا كبيرا من مواقع التصوير المخصصة بشكل يحاكي العصر الذي تدور فيه أحداث المسلسل.

ويتحدث المسلسل عن التفاصيل والظروف السياسية والاجتماعية للحقبة الزمنية التي مرت بها الدولة العثمانية في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.

وتطور إنتاج الدراما والمسلسلات التركية في السنوات الخمسالأخيرة والتي انتشرت بشكل لافت لتصل إلى أكثر من 140 دولة.

وقد تجولت كاميرا الجزيرة مباشر في أروقة كواليس المسلسل والتقت عددا من العاملين فيه