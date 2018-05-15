فيسبوك يعلق 200 تطبيق بسبب إساءة استخدام بيانات

أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أنه جمد حتى الآن نحو 200 تطبيق في المرحلة الأولى من مراجعتها للتطبيقات التي وصلت إلى كميات كبيرة من بيانات المستخدمين.

وقال الموقع إن التحقيق فحص آلاف التطبيقات، "وهناك قرابة 200 تطبيق تم تجميدها، لحين إجراء تحقيقات وافية بشأن ما إذا كانت قد أساءت استخدام أي بيانات".

وأوضح الموقع أنه "إذا وجدنا دلائل على أن هذه التطبيقات أو غيرها أساءت استخدام البيانات، فسوف يتم حظرها وإخطار المستخدمين عبر هذا الموقع".

وقال إيمي أرتشيبونغ نائب رئيس فيسبوك لشراكات المنتجات إن التطبيقات جرى تعليقها ريثما يكتمل تحقيق شامل بشأن إن كان هناك بالفعل أية إساءة لاستخدام البيانات.

وتأتي التحقيقات استجابة لفضيحة بشأن ارتكاب مؤسسة الاستشارات السياسية كمبردج أناليتيكا مخالفات تتعلق بخصوصية البيانات خلال الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية وكذلك حملة الدعاية الخاصة باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

وأعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ التحقيق في 21 من مارس/ آذار، وقال إن شبكة التواصل الاجتماعي ستحقق في أمر كل التطبيقات التي وصلت إلى كميات كبيرة من المعلومات قبل أن تقلص الشركة الوصول إلى البيانات في 2014.

وأطلق باحث في علم النفس تطبيقا عبر موقع فيسبوك يعتقد أنه قام بتمرير بيانات بشكل غير ملائم إلى شركة كامبردج أناليتيكا.

وجمع هذا التطبيق بيانات بشأن مئات الآلاف من مستخدمي فيسبوك الذين شاركوا في الاستبيانات التي طرحها، كما جمع معلومات بشأن أصدقائهم على الموقع، ووصل عدد هؤلاء حسبما تشير التقديرات إلى 87 مليون شخص.