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منوعات|مصر

شاهد: هوس "صلاح" يجتاح الأسواق في مصر مع حلول شهر رمضان

15/5/2018

تساهم صور الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بشعره المميز ولحيته، في زيادة مبيعات سلع ومنتجات في مصر مع حلول شهر رمضان.

ويضع مُصنِعون صور صلاح على منتجات تقليدية، من الوسائد وحتى فوانيس رمضان ومجسمات ورقية للترحيب بشهر الصوم، في مسعى لتحقيق أرباح من نجاح اللاعب الفريد، بهدف تحقيق مكاسب في مواجهة المصاعب الاقتصادية الناجمة عن الإصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة.

وأحرز صلاح (25 عاما) 44 هدفا في 51 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات وسيكون بإمكانه زيادة رصيده عندما يخوض نهائي دوري أبطال أوربا أمام ريال مدريد نهاية الشهر الجاري.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 32 من الأهداف.

ويقود صلاح المنتخب المصري لكرة القدم، في أول ظهور له بنهائيات كاس العالم منذ 28 عاما، في روسيا الشهر المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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