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شاهد: كيف يحتفل المسلمون في آسيا برمضان؟

15/5/2018

أعرب أربعة مسلمين يعيشون في مناطق مختلفة من آسيا عن آمالهم ومخاوفهم قبيل شهر رمضان المبارك، وهي فترة تتسم بالصيام وزيارة الأصدقاء والعائلة.

وتقول طبيبة في العاصمة الباكستانية "إسلام آباد"، إن رمضان هو وقت للتدبر والتفكير، وإظهار التعاطف مع الأشخاص الأقل حظًا، وتوزيع ما تسميه "شنط رمضان" على الأشخاص المحتاجين.

وفي كابل عاصمة أفغانستان، يتعهد شرطي عسكري -مهمته القيام بعمليات تفتيش روتينية للمركبات والأفراد على طرق كابل- بتوفير الأمن لسكان المدينة خلال شهر رمضان.

وفي العاصمة الفلبينية مانيلا، تأسف إحدى سيدات مدينة ماراوي لعدم تمكنها من العودة إلى مكان ميلادها في شهر رمضان بعد أن أدى الصراع مع مؤيدي تنظيم الدولة إلى غرق المدينة. وتقول إن الشهر الكريم كان سيكون أكثر متعة هناك بسبب التجمعات العائلية والطعام الجيد.

وفي أغرة الهندية، موطن تاج محل، يقول نحات إنه قلق من أن أي تحرك حكومي لحظر الدخول من بوابة تاج محل الجنوبية سيضر بطقوس الصلاة التي تعود لقرون خلال فترة رمضان.

ويبدأ شهر رمضان الفضيل هذا الأسبوع في آسيا. وغالبًا ما يختلف اليوم الأول من الشهر المبارك من بلد إلى آخر، اعتمادًا على رؤية الهلال.

المصدر : رويترز
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