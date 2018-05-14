نقل ميلانيا ترمب إلى المستشفى

قال البيت الأبيض الأمريكي إن السيدة الأولى ميلانيا ترمب تتماثل حاليا للشفاء في المستشفى بعد الخضوع لجراحة ناجحة في الكلى.

وقال بيان للبيت الابيض إن ميلانيا، 48 عاما، أجرت الجراحة صباح الاثنين في مستشفى عسكري خارج العاصمة واشنطن.

وأوضح البيان أن "الجراحة كانت ناجحة ولم تكن هناك تعقيدات".

وقالت المتحدثة باسم السيدة الأمريكية الأولى إنها ستبقى في مركز وولتر ريد الطبي العسكري الوطني حتى نهاية الأسبوع.

وأضافت "الجراحة كانت ناجحة ولم يكن لها أي مضاعفات. السيدة الأولى تنتظر أن تتماثل للشفاء تماما حتى تكون قادة على مواصلة العمل نيابة عن الأطفال في كل مكان".

وأعلنت ميلانيا، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤخرا عن مبادرة لمكافحة التسلط عبر الإنترنت.