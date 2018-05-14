البث الحي
منوعات|السعودية

المطربة المصرية شيرين تغني في السعودية للمرة الأولى

المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب
المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب
14/5/2018

أعلنت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، مساء الأحد، عن إقامتها لحفل غنائي بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 19 يونيو/ حزيران المقبل.

جاء ذلك  في تغريدة لها عبر حسابها بموقع "تويتر" أشارت فيها إن الحفل سيقام "في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة( غرب)".

وبحسب إعلان الحفل الذي تم إرفاقه بالتغريدة، فسيكون مخصصا للنساء فقط، كما أنه يقام بدعم من الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ( حكومية).

وفي حالة إقامة الحفل، ستكون المرة الأولى التي تغني فيها شيرين بالسعودية.
وسبق أن قامت الهيئة العامة للترفيه بإلغاء حفل لشيرين كان مقررا إقامته في أكتوبر الماضي "لعدم تقدم منظم الفعالية بطلب الترخيص لهذا النوع من الفعاليات".

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدت في البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)