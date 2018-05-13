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ملكة بريطانيا توافق على زواج حفيدها "المحبوب جدا"

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا
الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا
13/5/2018

"ليعلم الجميع أننا بموجب هذه الوثيقة نقدم موافقتنا على زواج حفيدنا المحبوب جدا الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد أمير ويلز من ريتشيل ميجان ماركل".

هكذا قدمت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا موافقتها الرسمية على زواج حفيدها المعروف بصورة عامة بـ"الأمير هاري" و"ريتشيل ميجان ماركل" على وثيقة تاريخية مصنوعة من ورق الرّق المزين برموز تعبر عن حياة العروسين ومكتوبة بخط اليد وتحمل توقيع الملكة "إليزابيث آر" والختم الملكي الملحق بخيوط منسوجة.

ويقام حفل زفاف الأمير هاري وترتيبه السادس على ولاية العهد والممثلة الأمريكية، التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني الأمريكي (سوتس)، يوم السبت المقبل في قلعة وندسور مقر العائلة المالكة البريطانية لما يقرب من ألف عام.

وقدمت الملكة إليزابيث (92 عاما) مباركتها للزواج تماشيا مع قانون ولاية العرش البريطانية الذي تم سنه عام 2013.

وتحمل الوثيقة شعارات العائلة المالكة البريطانية، وشعارات لعائلة سبنسر وهي عائلة والدة هاري الأميرة الراحلة ديانا، وشعارات للولايات المتحدة وولاية كاليفورنيا حيث ولدت ريتشيل ماركل. ويُستخدم ورق الرق المصنوع من جلد العجل في كتابة الوثائق المهمة فقط.

وسيتم إهداء الوثيقة للعروسين بعد الزواج.

المصدر : رويترز
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