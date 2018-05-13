طريقة غير تقليدية لإقناع المراهقين بعدم استخدام هواتفهم أثناء القيادة

أشارت دراسة إلى أن الآباء قد يوفقون بدرجة أكبر في المهمة الصعبة الخاصة بإقناع أبنائهم بالتخلي عن استخدام هواتفهم أثناء القيادة إذا عرضوا عليهم حوافز مالية أو بطاقات هدايا كل أسبوع.

وفحص الباحثون بيانات لمسح أجري عبر الإنترنت شمل 152 مراهقًا لديهم هواتف ذكية واعترفوا بكتابة الرسائل النصية أثناء القيادة.

واعترف المراهقون بأن تلك العادة خطيرة وقال 90% منهم إنهم على استعداد للتخلي عن قراءة الرسائل وهم يقودون، فيما قال 95% إنهم قد يفكرون في عدم كتابة رسائل نصية، وقال 99% إنهم قد يتخلون عن الاطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء القيادة.

وكانت الفكرة التي قد تلزم الكثيرين بالوفاء بهذه الوعود ليست تهديدات الآباء بحرمانهم من القيادة لكنها كانت الوعود بتقديم مكافآت مالية. وكانت حتى خمسة دولارات كافية لإحداث فرق.

وقال كبير الباحثين في الدراسة إم. كيت ديلغادو من كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا "لن يفلح الأمر إذا أخبرت المراهق أن يتوقف عن كتابة الرسائل النصية أثناء القيادة فحسب خاصة بالنسبة لمن يفعلون ذلك كثيرًا".

وكان كل من شملتهم الدراسة من المراهقين الذين تبلغ أعمارهم 16 أو 17 عامًا وخبرتهم في القيادة محدودة ومرتبطين جدًا بهواتفهم الذكية.

وكان استعدادهم للتفكير في التخلي عن كتابة الرسائل في السيارة أعلى من استعدادهم لتقبل فكرة القيادة دون مساعدة تطبيقات تحديد المسار على هواتفهم وتطبيقات الأغنيات والموسيقى للترفيه.

وقالت نسبة تبلغ 59% فقط إنهم قد يتخلون عن استخدام تطبيق (غوغل مابس) والتطبيقات المشابهة لتحديد المسارات والمواقع فيما قال 43% فقط إنهم قد يتخلون عن استخدام هواتفهم كصندوق موسيقي.

وكانت طريقة المكافأة المالية التي بدا أنها ستفلح أكثر من غيرها هي المكافآت الفردية إذ قال 3 من كل أربعة مراهقين إنهم سيقللون من كتابة الرسائل إذا أكسبهم ذلك خمسة دولارات نقدًا أو بطاقات هدايا كل أسبوع حال تجنبهم لتلك العادة.

أما وضع 250 دولارًا في حسابهم وخسارة خمسة دولارات منه في كل أسبوع يستخدمون فيه الهواتف أثناء القيادة لم ترق إلا لنسبة 63% من المشاركين.

وكان أكثر قليلًا من نصف المراهقين المشاركين في الدراسة على استعداد للتفكير في التخلي عن كتابة الرسائل النصية أثناء القيادة هم ومجموعة من أصدقائهم واقتسام جائزة مالية قيمتها ألف دولار بنهاية العام. ونحو نصفهم أيضًا قد يتوقفون إذا حصلوا على 250 دولارًا من التخفيض على أقساط تأمينهم السنوية.

لكن الباحثين أشاروا في الدراسة التي نشرت في دورية (ترافيك إنغري بريفنشن) إن أقل من واحد من بين كل خمسة قالوا إنهم قد يتوقفون عن تلك العادة لأن والديهم أبدوا فقط قلقهم منها.

لكن الدراسة صغيرة ولم تكن مصممة لإثبات إذا كانت حوافز بعينها ستدفع المراهقين في الواقع للتوقف عن كتابة الرسائل النصية على هواتفهم أثناء القيادة مما حد من نتائجها.