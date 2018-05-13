شاهد: أول متحف للبيض في تركيا والسادس بالعالَم

تعتزم وزارة الثقافة والسياحة في تركيا، افتتاح أول متحف للبيض وفنون الرسم والنحت عليه، خلال مايو/أيار الجاري، في ولاية "أفيون قره حصار" غربي البلاد.

ويأتي هذا المشروع الأول من نوعه في تركيا والسادس في العالم، نظرًا لاشتهار الولاية بإنتاج البيض على مستوى البلاد.

وتتصدر الولاية باقي الولايات بعدد الدجاج البيّاض، إذ بلغ عددها 16 مليون و730 ألف دجاجة، وفق إحصائية رسمية عام 2016.

وقال مدير الثقافة والسياحة في أفيون قره حصار محمد طانر إن الولاية تحتل مرتبة متقدمة في البلاد بإنتاج بيض الدجاج.

وأضاف أن مشروع متحف البيض وفنون الرسم وعليه يهدف إلى لفت الأنظار لأهمية البيض، والقيام بأعمال فنية عليه.

وأشار طانر إلى أن مشروع إنشاء متحف للبيض جاء عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيحمل اسم "مركز البيض وفنونه".

ولفت إلى أن متحف البيض سيكون الأول من نوعه في تركيا، وأنهم يخططون للقيام بأعمال ترويجية ودعائية بهدف جذب أكبر عدد من الزوار المحليين والسياح الأجانب.

وقال "لدينا منظوران في متحفنا، أولهما حول البيض والثاني حول فنون الرسم على البيض، وسنعرض في هذا المتحف 240 بيضة من مختلف الأعراق أتينا بها من 37 ولاية تركية".

وأفاد مدير الثقافة والسياحة في أفيون قره حصار، أن 9 فنانين مختصين في الرسم والنحت على البيض، أرسلوا 100 عمل فني لعرضها في المتحف. مضيفًا "ويمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 300 عمل فني مستقبلًا".

وأوضح طانر أن "المتحف يضم بيوضًا لحيوانات برية مثل السلحفاة ضخمة الرأس (Caretta caretta) وبيوض سمك القرش".

وتابع "توجد متاحف للبيض في 5 دول بالعالم فقط، وهي رومانيا وأوكرانيا والنمسا والولايات المتحدة والصين، وستكون تركيا السادسة".

وقال طانر إن "متاحف البيض في رومانيا وأوكرانيا والنمسا تعرض بيوضًا من طراز بيض عيد الفصح، فيما يعرض متحفًا الولايات المتحدة والصين بيوضًا طبيعية كالتي في متحفنا".

وتابع "نعتقد أن متحفنا يتميز عن باقي المتاحف الخمسة، وأنه سيجذب عددًا كبيرًا من السياح الأجانب إلى ولاية أفيون قره حصار".

وأكد مدير الثقافة والسياحة أنهم أخذوا في عين الاعتبار النظام البيئي لدى إنشاء متحف البيض وفنونه. مبينًا أن البيض المعروض كان بالأساس يحتوي على أجنة ميتة.

بدوره قال محمد قمار طاشلي، وهو رجل أعمال ساهم في إنشاء المتحف، إنهم يسعون من إنشاء المتحف إلى المساهمة في تعزيز القطاع السياحي بأفيون قره حصار.

وبيّن أن الولاية تحتضن حاليًّا قرابة 20 مليون دجاجة من النوع البيّاض من إجمالي 100 مليون دجاجة في عموم تركيا.

وأوضح أنهم يرغبون في ربط اسم أفيون قره حصار بالبيض. معربًا عن ثقته بأن المتحف الأول بالبلاد سيلقى اهتمامًا كبيرًا من الزوار المحليين والسياح الأجانب على حد سواء.