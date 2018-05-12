شاهد: محمد صلاح "يكتسح" فوانيس رمضان

من يبحث عن فانوس رمضان التقليدي في مصر، يمكنه الآن أن يقتني فانوسا له تصميم خاص يحمل صورة النجم المصري الدولي محمد صلاح، والذي أصبح "أيقونة" للعديد من المنتجات.

وتتدلى الفوانيس المزركشة في الأكشاك بالمناطق التجارية في القاهرة قبيل بداية شهر رمضان، فهي جزء مهم من تقاليد شهر الصوم واحتفالاته الدينية.

ومع الاستعدادات لدخول شهر رمضان المبارك، ينهمك العمال في إحدى ورش صناعة الفوانيس في العاصمة المصرية القاهرة، في إعداد الفوانيس التقليدية استعدادا للشهر الفضيل، غير أن هذه الورشة تعمل على إنتاج فوانيس ذات تصميم خاص، فصور نجم كرة القدم المصري محمد صلاح تزين أحد جوانب الفانوس.

ويقوم العمال بعملية لحم القطع مع بعضها البعض في أماكنها ليخرج الفانوس الذي يجسد تقديرا خاصا لأسطورة كرة القدم المصري، وهم على قناعة تامة أن منتجهم اليدوي سيحظى بشعبية بين الصائمين.

ويقول إسلام كمال، صانع فوانيس، إن مهاجم ليفربول محمد صلاح، أحرز سبعة أهداف في المباريات المؤهلة لكأس العالم، وسوف ينضم للمنتخب المصري في البطولة المقررة في روسيا في وقت لاحق من الصيف.

وتلك هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب المصري لكرة القدم لخوض منافسات كأس العالم منذ نحو ثلاثين عاما وصلاح بات بمثابة أيقونة في بلده.

وفي مكان آخر، لا يتوقف صوت آلات الطباعة عن الأزيز لإنتاج ملصقات تحمل صورة صلاح في ورشة للطباعة، بينما يعكف يحيى ابراهيم صاحب ورشة الطباعة على تصنيف منتجات مطبعته.

ويقول صاحب الورشة إن نشاطه ما زال قائما رغم الظروف الاقتصادية القاسية في مصر- ويعزو الفضل لصلاح للدور الذي يلعبه في تحسين أرباح الورشة.

وصورة محمد صلاح أصبحت تصميما يحظى بشعبية ورواج على القمصان ومنتجات أخرى.