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شاهد: علماء يعثرون على 100 نوع جديد من الأحياء المائية

11/5/2018

قال علماء أن فريقا من المستكشفين في أعماق المحيط حول برمودا، اكتشفوا أكثر من مائة نوع جديد من النباتات والحيوانات البحرية بما في ذلك 13 قشريات جديدة.

وكانت مهمة بعثة " نكتون" التي أعلنت ذلك، هي التحقق من صحة ومرونة البيئة البحرية شمال غرب المحيط الأطلسي، غير أنها ظفرت بما هو أكثر من ذلك، حيث تم العثور على أنواع جديدة من الأحياء البحرية في المياه على بعد خمسة عشر ميلا جنوب جزيرة برمودا.

وتم التقاط هذه المخلوقات الجديدة من قبل الغواصات التي استخدمها الفريق والتي تم تزويدها بكاميرات وأدوات للبحث عن حالة أعماق المحيط، ووفقا للفريق العلمي من جامعة أكسفورد، فقد كانت مهمتهم الأولى القيام بأبحاث بيولوجية للبركان تحت سطح البحر.

واكتشفت الغواصات أيضًا أنواعاً جديدة من المرجان الأسود، أو مرجان الأسلاك على منحدرات منطقة "أرغوس" يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار ويُعتقد أنها من بين الأنواع الجديدة التي تم تحديدها من البعثة الاستكشافية.
وتدعم هذه الغابات مجتمعات قنافذ البحر ، وثعبان الموراي الأخضر، وسرطان البحر الأصفر والحيوانات المتنقلة الأخرى التي تتغذى على العوالق الحيوانية والطحالب التي تنجرف عن القمة وتستقر في قاع البحر العميق.

وحظي التنقيب حول برمودا بدعم العديد من المنظمات والشركات بما في ذلك "كنسينغتون تورز  وحكومات كندا وبرمودا ، وغواصات تريتون ، وغوغل يوتيوب ، والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وغيرها".

وترمي هيئة السياحة برمودا من الاستفادة من الاكتشافات الجديدة في تنشيط السياحة العلمية، كما يعلق العلماء الباحثون، آمالا كبيرة في أن تمهد الاكتشافات لتشجيع البحث لمعرفة المزيد عن هذه الكائنات الجديدة.

وقد قام الفريق، بأخذ عينات من الأعماق إلى مسافة ألف و500 متر منذ الرحلة الاستكشافية في عام 2016.. وتم تحليل 40 ألف عينة ولتر من عينات المياه.

المصدر : أسوشيتد برس
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