شاهد: إيطاليون يطورون يدا اصطناعية "حقيقية"

طوّر علماء إيطاليون يدًا اصطناعية جديدة تستخدم أجهزة استشعار للسماح للمستخدمين بالقبض على الأشياء بطريقة أقرب ما تكون لليد العادية.

ويقوم التصميم الميكانيكي الخفيف لليد بالكشف عن إشارات العضلات في الطرف المتبقي، ما يسمح لليد الروبوتية بالتحرك بشكل طبيعي وبدقّة عالية، وتعطي هذه اليد التعويضية الروبوتية، مرتديها أكثر من 90% من وظائف أطرافهم المفقودة، وفقا لمصمميها.

ويستطيع مستخدمو الجهاز الإيطالي ممارسة كل الأنشطة الحياتية العادية من القيادة إلى استخدام قلم الرصاص أو حتى من خلال اللوح الخشبي.

وبالإضافة إلى المعصم الذي يمكن أن ينحني في خمسة مواضع مختلفة، يوجد بالجهاز إبهام قادر على مواجهة جميع أنواع التحديات اليومية، ويسمح "الإمساك بالقرص" لصاحبه بفهم الأجسام الصغيرة مثل الظفر، "الإمساك بالقدرة" لنقل الأشياء الثقيلة التي يصل وزنها إلى 15 كيلوغراما، و "القبضة الجانبية" لعقد أشياء رقيقة مثل بطاقة الائتمان.

وتم تطوير اليد من قبل "المختبر التكنولوجي للتأهيل" والذي تم إنشاؤه في عام 2013 من قبل معهد التكنولوجيا الإيطالي والمعهد الوطني، للتأمين ضد الحوادث والعمل لتطوير أجهزة جديدة لتقويم الأعضاء الاصطناعية وتقويم العظام وإعادة التأهيل.

ويطلق على الجهاز اسم "هانز" تكريما (لهانز شميدل ) الرجل الذي كان وراء أول طرف اصطناعي يسيطر على العضل الكهربائي في المعهد الوطني للإحصاءات في عام 1965.

وبدلاً من استخدام محرك لكل إصبع مثل الموديلات الأخرى ، يعمل جهاز هانز على نظام. Dynamic Adaptive Grasp (DAG) الذي يستخدم محركًا واحدًا ويعني أنه يزن أقل ، وهو أرخص من حيث التكلفة ويمكن للبطارية أن تستمر لمدة يوم دون الحاجة إلى ذلك، ليتم إعادة شحنها.

ويشرح "لورنزو دي ميشيلي" من الشركة المصنعة كيف يعمل الجهاز، ويقول" إنها مثل عضلة كهربائية اصطناعية، وهي مرتبطة بشكل أساسي بالذراع المتبقي للمريض، وبواسطة جهازي استشعار، يمكنها الكشف عن الإشارة العضلية للعضلات ثم قيادة محرك واحد يفتح ويغلق يده بطريقة فعالة وموثوقة للغاية فقط من أجل تكييف الإدراك مع شكل الأجسام التي يستوعبها بطريقة أنيقة وفعالة بطريقة أو بأخرى".

ويؤكد إن الشخص الذي اعتاد استخدام يد اصطناعية يمكنه أن يتعلم استخدامه في بضع دقائق فقط استخدام اليد الجديدة.

ويقع المستشعران اللذان يستقبلان وتفسر إشارات من الدماغ، ويؤدي إلى تدوير الرسغ أو الأصابع إلى الثني ، داخل الطرف الاصطناعي نفسه، ولا يمكن أن يشعر به الشخص الذي يرتديه أو ينظر إليه من الخارج.

وتسمح الميكانيكا بضبط القبضة، على سبيل المثال ، عقد مظلة أكثر شدة عندما يكون هناك عاصفة من الرياح أو أثناء استخدام مطرقة، كما أن لديها خيار بلوتوث مما يعني أن وظيفتها يمكن تعديلها لتلبية احتياجات وخصائص المريض.

ويقول دكتور ميشيلي، الذي كشف النقاب عن الجهاز في روما، إنه تتويج لسنوات من البحث واستمر المشروع ثلاث سنوات ونصف مع ميزانية تبلغ حوالي 5 مليون يورو وفريق مكون من حوالي خمسة عشر شخصًا، من مختلف التخصصات الطبية والهندسية

وفي حين أن الموديلات الأخرى تتكلف ما بين 18 ألف و28 ألف يورو، فإن اليد الجديدة تكلف فقط 10 آلاف يورو، وفقا للشركة المصنعة.

وتأتي اليد في حجمين مع مجموعة مختارة من طبقات القفاز الخارجية لكل من الرجال والنساء.

ويبحث الفريق المطور عن شركاء صناعيين لتوزيع اليد إلى السوق في أوربا العام المقبل.